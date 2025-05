Volta do Hospital da PM ganha data decisiva

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) que pode ser transferido para a Polícia Militar do Ceará

O juiz da 2ª Vara Federal do Ceará agendou para esta sexta-feira, 23, audiência de conciliação entre o Governo do Estado e órgãos de controle que questionam projeto da gestão Elmano de Freitas (PT) de transferir para a Polícia Militar do Ceará a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza. Na última sexta-feira, a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Ministério Público Federal (MPF) entraram com Ação Civil Pública contra a mudança, que atentaria, segundo os órgãos, contra "direitos fundamentais" de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste sentido, cobram que a mudança, atualmente em tramitação na Alece e prevista para ser efetivada neste sábado, 25, seja suspensa pela Justiça.

70%-30%

Atualmente, proposta da gestão é transferir gestão do hospital para a PMCE, mantendo 70% dos leitos da unidade para o público geral via SUS, mas com destinação de 30% para "atendimento especializado" de agentes e dependentes.

Conciliação

Em manifestação feita ontem no processo, o juiz destaca como "necessária e indispensável" a realização de audiência de conciliação no caso, com "participação obrigatória" de governo e órgãos de controle.

Hora marcada

Destacando que não irá se manifestar sobre o mérito da questão até o encontro, o juiz federal do caso marcou audiência de conciliação para às 11h desta sexta-feira, no 15º andar da sede da Justiça Federal no Ceará.

Devolver

Fundado em 1939, o Hospital da PM tinha atendimento exclusivo para policiais até 2011, quando foi incorporado ao SUS. Projeto de "devolver" a unidade foi levantado por Elmano. Nesta semana, PMCE comemora 190 anos.

Condenado

A juíza Priscila Faria da Silva, da 12ª Vara Cível de Brasília, condenou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) a pagar indenização de R$ 52 mil à prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT), por ofensas realizadas contra a petista em 2024.

Cabe recurso

Na época, Ciro questionava a posse de Janaína, até ano passado segunda suplente de Camilo Santana (PT), como senadora. O pedetista chegou a chamar a petista de "assessora para assuntos de cama" do ministro.

André retribui aceno de Ciro

O deputado André Fernandes (PL) reuniu ontem bancada de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, disse estar "de volta" ao cenário político municipal e fez acenos a Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) para 2026.

Coragem

"Não tenho dúvida que durante todo o seu histórico ele mostrou que ser uma pessoa preparada e inteligente e tem coragem também para enfrentar o Elmano, que, na verdade, é um poste do Camilo", diz o deputado.

Rendeu

A aproximação gerou forte repercussão na política local, sendo rebatida pelo secretário Chagas Vieira (Casa Civil) e diversos deputados. "Tem como pano de fundo a união do ódio com o ócio", classificou Romeu Aldigueri (PSB).

Horizontais_

O secretário Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico) representa o Ceará no World Hydrogen 2025 Summit & Exhibition, maior evento mundial sobre Hidrogênio Verde, realizado em Roterdã. /// Para isso, o secretário terá direito a diárias e ajuda de custo em R$ 15,1 mil para os cinco dias, mais R$ 40 mil em passagens.