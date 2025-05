Alece aprova retorno do Hospital da PM por 23 votos contra 10

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do Hospital da Polícia Militar

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta terça-feira, 20, mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que transfere para a Polícia Militar a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza.

Matéria foi aprovada com 23 votos favoráveis, dez contrários e uma abstenção. Expectativa é que a transferência do hospital seja efetivada neste domingo, 25, como parte das atividades de celebração dos 190 anos da Polícia Militar do Ceará.



A aprovação ocorre em meio a Ação Civil Pública conjunta da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Ministério Público Federal (MPF) contra a mudança. Diante do impasse, o juiz da 2ª Vara Federal do Ceará agendou para esta sexta-feira, 23, audiência de conciliação entre governo e órgãos de controle sobre o caso.

Na ação, os órgãos acusam o Estado de “extrapolar” limites da discricionariedade e de “atentar contra os direitos fundamentais” dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste sentido, cobram que a mudança seja suspensa pela Justiça. O Governo do Estado, por outro lado, tem afirmado que medida não afetará atendimentos da unidade.

Segundo o projeto do governo Elmano, gerência do José Martiniano será transferida para a PMCE, com mudança do nome da unidade para Hospital da Polícia Militar (HPM). A ideia é que 70% dos leitos da unidade sejam destinados à população geral via SUS, com 30% dos leitos destinados para tratamento especializado para agentes de segurança e dependentes.

mais informações em instantes