Antes com ares de "plano B", candidatura de Ciro passa a ter torcida diária

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

Antes tida como possível “plano B” para a oposição, possível candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará em 2026 passou a contar com defesa diária de aliados tanto na Câmara Municipal de Fortaleza quanto na Assembleia Legislativa do Ceará.

A tese de retorno do pedetista ao cenário local foi levantada pelo próprio Ciro no início deste mês, durante café da manhã da oposição na Alece. O ex-presidenciável, no entanto, destacou ainda ter preferência pela candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), se colocando como “opção” apenas em caso de “necessidade” para a oposição.

De lá para cá, no entanto, a possibilidade passou a ganhar “torcida” entre membros da oposição. “O Ciro Gomes não foge ao debate e, se o cearense entender que ele é o melhor candidato para enfrentar o governador Elmano, ele vai estar à disposição do povo”, disse nesta terça-feira, 20, o deputado Cláudio Pinho (PDT), que levou o tema à tribuna da Alece.

“É impressionante como o Ciro Gomes está incomodando o Governo do Estado. Cheguei aqui na Assembleia e o único assunto é esse. E o Ciro nem se apresentou ainda como candidato”, diz ainda o deputado Antônio Henrique (PDT), outro que não esconde “entusiasmo” pela possível candidatura do ex-ministro.



A possível candidatura de Ciro, no entanto, tem atraído também críticas de defensores das gestões Evandro Leitão (PT) e Elmano de Freitas (PT). Vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza, Aglaylson (PT) chegou a afirmar que o pedetista estaria com uma "afta na alma" e "em final de carreira".

“E, ao que parece, é o que tem o ex-governador, ex-ministro e eterno candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Eu tenho certeza que Ciro Gomes tem afta na alma, porque quando você abandona toda uma trajetória política para aderir ao bolsonarismo, é porque está em final de carreira”, disse Aglaylson.