Socorro Martins pede exoneração da Secretaria Municipal da Saúde

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-01-2024: Socorro Martins na primeira reunião do Secretariado do Prefeito Evandro Leitão e da Vice Gabriella Aguiar no Paço municipal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A secretária municipal da Saúde, Socorro Martins, pediu exoneração nesta segunda-feira, 19, ao prefeito Evandro Leitão (PT). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza.

Ainda não há confirmação sobre quem deverá assumir o comando da área com a mudança. Em conversa com o prefeito, Socorro teria alegado questões pessoais para deixar o comando da Saúde, cargo que ocupava desde o início da gestão do petista.