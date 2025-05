Após protesto de estudantes, UFC ganha reforço de policiamento em Fortaleza

Foto: Divulgação/PMCE Áreas da UFC ganharam maior policiamento da PMCE

Ruas do entorno dos campi da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Benfica, Pici e Porangabuçu, em Fortaleza, passaram a receber reforço no policiamento ostensivo pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Articulada pela Reitoria junto ao Governo do Estado, a mudança ocorre após protesto realizado por estudantes nesta segunda-feira, 19.

Com participação de centenas de alunos da instituição, a manifestação reivindicava maior policiamento dentro da universidade e nas áreas de entorno. Ato ocorreu após um estudante do curso de Farmácia ser esfaqueado, próximo ao Campus do Porangabuçu, após reagir a um assalto. Uma semana antes, um homem tentou roubar a arma de um vigilante no Pici, sendo preso após troca de tiros com a PMCE.

Segundo a UFC, a presença policial foi intensificada com “rondas em motos, carros e bicicletas”, com agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CBPRAIO) circulando no entorno dos campi entre 5h da manhã e meia-noite. Em contato com a Casa Civil do Estado, a Reitoria pediu a instalação de postos de monitoramento policial em dois pontos do campus do Porangabuçu.

Postos de monitoramento

Ainda de acordo com a universidade, também serão solicitados postos em outros locais próximos dos campi do Benfica e Pici. “Esperamos que essa ação da Polícia possa resolver ou minimizar esses assaltos que estão acontecendo nas vias públicas no entorno ou dentro da estrutura da UFC, mas outras providências também serão tomadas nos próximos dias”, diz o reitor Custódio Almeida.

“Teremos uma reunião sobre essa temática, reunindo pessoas estratégicas da universidade, e vamos criar uma estrutura definitiva para dar encaminhamentos necessários quando houver situações de violência dentro da UFC, seja na capital, seja no interior”, continua. A UFC diz ainda que, com o início do policiamento, a PMCE já conseguiu realizar uma série de prisões nas áreas, inclusive de suspeitos de furto de cabos elétricos da instituição.