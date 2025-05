Caso Inspetor Alberto pode "destravar" no Conselho de Ética

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo O vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL)

Após meses de indefinição, o Conselho de Ética da Câmara Municipal se reúne nesta quinta-feira, 22, para analisar parecer da Procuradoria Jurídica sobre processos contra Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Casa. Em entrevista à Vertical, o presidente do grupo, Professor Enilson (Cidadania), antecipou que o parecer considera todas as ações apresentadas contra o vereador aptas para julgamento. A análise encerra impasse que ocorre desde o início do ano, pois parte das iniciativas envolve episódios ocorridos ainda no ano passado, antes do início do novo mandato. Havia, portanto, discordância se o grupo poderia julgar fatos da legislatura passada, como caso em que o vereador apareceu em vídeo praticando maus tratos contra um porco.

Relatoria

Na ocasião, deverá ser definido também um relator para os casos. "Está se voltando para que o relator de todos os pareceres seja o vereador Luciano Girão (PDT)", afirma Enilson, em tendência já antecipada pela coluna.

Prazos

Após essa definição, o relator terá até 15 dias para apresentar parecer dos casos no Conselho de Ética. Caso o relatório aprovado opte pelo prosseguimento dos processos, o vereador terá dez dias para apresentar defesa.

Hospital da PM

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta quarta-feira, 21, lei aprovada na Alece que transfere a direção do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar da Secretaria da Saúde (Sesa) para a PMCE.

Impasse

O caso, no entanto, ainda é alvo de ação conjunta da DPU, do MPCE e do MPF, que apontam possível dano ao SUS, na Justiça Federal do Ceará. Audiência de conciliação sobre o caso está marcada para esta sexta-feira, 23.

Reforço

Ruas do entorno dos campi da UFC no Benfica, Pici e Porangabuçu, em Fortaleza, passaram a receber reforço no policiamento pela PMCE. Medida ocorre após protesto de estudantes contra violência nas regiões.

UFC

O reforço foi articulado pela Reitoria junto ao Governo do Estado e contará inclusive com monitoramento pelo BP Raio. Na semana passada, um estudante foi esfaqueado após reagir a um assalto no Porangabuçu.

Direitos trabalhistas de demitidos do Instituto Cuca serão "garantidos" segundo prefeito Evandro Leitão Crédito: FÁBIO LIMA

Prefeitura e Instituto Cuca

Evandro Leitão (PT) decidiu que a Prefeitura irá "garantir" direitos trabalhistas de demitidos do Instituto Cuca. Contrato do órgão encerra em julho e havia temor de "calote" em direitos. Gestão deve pagar e quer aproveitar pessoas no próximo contrato.

Sai...

Secretário da Regional 1 desde o início do ano, o dirigente partidário Antônio Alves Filho, conhecido como Conin, foi exonerado do cargo. A saída ocorre para o petista disputar a reeleição no comando do PT-CE.

...e entra

No lugar dele, assume a vaga o então secretário-executivo de Juventude de Fortaleza, Francisco Carlos de Melo. Aliado de José Guimarães (PT), o novo titular ocupava, até o ano passado, cargo no gabinete do deputado.

Horizontais_

O deputado André Figueiredo (PDT) deixou nesta quarta-feira, 21, a presidência nacional do PDT. /// Mudança ocorre após Carlos Lupi ser exonerado do Ministério da Previdência em meio a escândalo de desvios no INSS. /// O parlamentar cearense ocupava interinamente o cargo desde o início da 2023.