Ciro: de "plano B" a preferido de bolsonaristas

Antes tida como "plano B", possível candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará passou a contar com defesa diária tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. A tese de retorno do pedetista ao cenário local foi levantada pelo próprio Ciro no início deste mês, durante reunião da oposição na Alece. O ex-presidenciável, no entanto, destacou ainda ter preferência pela candidatura de Roberto Cláudio (PDT), se colocando como opção apenas em caso de "necessidade". De lá para cá, a possibilidade passou a ganhar "torcida". "O Ciro Gomes não foge ao debate e, se o cearense entender que ele é o melhor candidato para enfrentar o Elmano, ele vai estar à disposição", disse o deputado Cláudio Pinho (PDT), que levou o tema à tribuna da Alece.

À direita

A "torcida" pela candidatura de Ciro em 2026 é maior sobretudo entre segmentos mais à direita, incluindo aí bolsonaristas, que destacam acentuação do teor "antipetista" do discurso do pedetista nos últimos anos.

Anti-PT

"O Ciro tem uma história de muito combate e denúncia aos desmandos e projetos de corrupção do PT. Nesse sentido, de denúncia aos desmandos e desgovernos do PT, estamos dialogando", diz a vereadora Priscila Costa (PL).

Vai e volta

A possível candidatura, no entanto, tem atraído também críticas ao pedetista. Vice-líder do governo Evandro, Aglaylson (PT) chegou a afirmar ontem que o pedetista estaria com uma "afta na alma" e "em final de carreira".

Fogo amigo

O vereador Adail Júnior (PDT) voltou ontem a "puxar a orelha" de pedetistas que vêm apostando em uma aliança com o PL em 2026 no Ceará. "Aqueles que estão compondo com a direita, na minha concepção, é melhor sair".

Hospital da PM

A Alece aprovou ontem mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) que "devolve" à PMCE a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (foto), em Fortaleza. Ação deve ser efetivada neste fim de semana.

Impasse

O caso, no entanto, ainda é alvo de ação conjunta da DPU, do MPCE e do MPF, que apontam possível dano ao SUS, na Justiça Federal do Ceará. Audiência de conciliação sobre o caso está marcada para esta sexta-feira, 23.

PL quer ter a maior bancada

André Fernandes (PL) convidou pelo menos três vereadores da oposição a Evandro Leitão a se filiarem ao PL. Caso eles aceitem os convites, o PL passaria de cinco a oito vereadores, se tornando a maior bancada do Legislativo de Fortaleza.

Convidados

Ao todo, foram convidados por Fernandes para o PL os vereadores Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e PP Cell (PDT). Mais provável, no entanto, é que mudanças só ocorram em época de janela partidária.

Sem pressa

Questionado sobre o tema, Jorge Pinheiro disse à estagiária Camila Maia, da Vertical, estar "lisonjeado" pelo convite. Ele afirma, no entanto, que "ainda é cedo" para avaliar qualquer mudança partidária. "Estamos dialogando".

Horizontais_

O Sinduscon Jovem promove em 29 de maio nova edição do Almoço Construindo Conexões, desta vez com o advogado Cleto Gomes. Evento no Santa Grelha Iguatemi. /// O curso de Farmácia da Estácio Parangaba realiza nesta quarta-feira, 21, campanha de doação de sangue em parceria com o Hemoce.