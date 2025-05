Elmano sanciona lei que recria o Hospital da Polícia Militar

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do Hospital da Polícia Militar

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta quarta-feira, 21, lei aprovada na Assembleia Legislativa que transfere a direção do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar da Secretaria da Saúde (Sesa) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Com isso, a unidade será “rebatizada” de Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar, com sigla HPM. Criado em 1939 como Hospital Central da PMCE, a unidade tinha atendimento exclusivo para militares até 2011, quando o governo Cid Gomes (PSB) integrou o José Martiniano à rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

A sanção ocorre em meio a Ação Civil Pública conjunta da Defensoria Pública da União (DPU), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Ministério Público Federal (MPF) contra a mudança. Diante do impasse, o juiz da 2ª Vara Federal do Ceará agendou para esta sexta-feira, 23, audiência de conciliação entre governo e órgãos de controle sobre o caso.

Na ação, os órgãos acusam o Estado de “extrapolar” limites da discricionariedade e de “atentar contra os direitos fundamentais” dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste sentido, cobram que a mudança seja suspensa pela Justiça. O Governo do Estado, por outro lado, tem afirmado que medida não afetará atendimentos da unidade.

Segundo a gestão Elmano, a ideia é que 70% dos leitos da unidade sejam destinados à população geral via SUS, com 30% dos leitos destinados para tratamento especializado para agentes de segurança e dependentes.

Crítico da medida, Renato Roseno (Psol) questionou aprovação antes mesmo da audiência de conciliação do caso. "Ao insistir em votar hoje, sinaliza negativamente para um diálogo e uma mediação", diz. “Esse tipo de medida não contempla as demandas da categoria, que precisa de melhores condições de trabalho e assistência, e acaba por prejudicar a sociedade e reduzindo a capacidade de atendimento do SUS”, continua.

Deputados da base aliada, no entanto, rebateram tese de que a medida terá impacto no atendimento da população em geral. “O governador não está fechando nenhum hospital. Ao contrário, ele está inaugurando, construindo e entregando hospital novo, como fez com o maior hospital de toda a região Norte-Nordeste”, diz Salmito Filho (PSB), em referência ao recém-inaugurado Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece).