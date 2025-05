Adail critica pedetistas que querem aliança com o PL: "É melhor sair"

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

O vereador Adail Júnior (PDT) voltou nesta semana a “puxar a orelha” de pedetistas cearenses que vêm apostando em uma aliança com o PL em 2026. Afirmando que é “quase impossível” que o PDT Nacional autorize alianças deste tipo, o parlamentar chega a recomendar que correligionários com esta intenção deixem o partido.

“Aqueles que estão compondo com a direita, na minha concepção, é melhor sair”, disse o vereador à Vertical. A fala ocorre após recente aproximação entre bancada do PDT na Assembleia Legislativa e integrantes da direita na Casa.

No início deste mês, os quatro deputados da sigla participaram de reunião com Ciro Gomes (PDT) que teve acenos para pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) para o Senado Federal em 2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, Adail voltou a tratar do tema, chegando a afirmar que os deputados estaduais irão deixar o partido.

Eu fico pensando, em querer entender essa bancada do PDT. Meu amigo, você tem que estudar, viu? Por que se você imaginar, a bancada hoje é o seguinte: a do Ceará é 'salvar o Ceará'. Aí não fica nenhum, nenhum dos quatro estaduais vai ficar no PDT. Aí na federal, que também sai quase tudinho, só fica o André Figueiredo, a estadual já é 'Ceará Cada Vez Mais Forte'. Aí vai estudar um partido desses? Você endoida", disse.