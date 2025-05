Roberto Cláudio tem futuro partidário incerto

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) disse ontem ainda "estar pensando" no convite que recebeu para se filiar ao União Brasil de olho na eleição de 2026. Apesar de destacar amizade com André Figueiredo (PDT), ex-prefeito sugere que "circunstâncias" no PDT não convergem para seu projeto atual, com foco na "oposição ao PT". "O PDT vive uma situação complexa", disse o ex-prefeito, que afirma, no entanto, ainda não ter "decisão tomada" sobre o tema. Nesta sexta-feira, 23, RC participou de uma nova reunião da oposição sobre a situação tributária do Estado. Apesar de não "cravar" uma saída do PDT, a fala do pedetista, no entanto, sinaliza que situação do partido não seria compatível com o projeto do ex-prefeito de centrar sua atuação na oposição ao PT.

Oposição

"Há hoje uma circunstância, né? Nós aqui estamos construindo um projeto de oposição ao PT. Foi isso que eu estou tentando deixar claro", afirma. Hoje, o PDT integra a gestão Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

Situações

"É uma situação complexa, porque a bancada do PDT hoje é uma das três maiores bancadas da oposição (no âmbito estadual). E a gente vê um partido que, em nível municipal, está dando apoio à gestão do PT", diz.

Meio ambiente

Biólogo e ambientalista, o vereador Gabriel Aguiar (Psol) condena nova Lei de Licença Ambiental em discussão no Congresso. Para ele, ação é grande retrocesso e pode deixar o Ceará "especialmente vulnerável" a degradações.

Nova lei

Em discussão em Brasília, o projeto fragiliza regras para o licenciamento ambiental. Há a previsão da criação, por exemplo, de uma dispensa de licenças para empreendimentos autodeclarados como de baixo impacto.

Histórias

De olho no aniversário de 300 anos de Fortaleza, comemorado em 2026, a Prefeitura da Capital lançou o projeto Rotas da Velha Fortaleza, focado no resgate da história do município nas redes sociais da gestão.

Memória

Ação reúne memórias, personagens e lugares que ajudaram a construir Fortaleza. "Mais do que contar a história oficial, a proposta é fazer com que cada fortalezense se veja nessa trajetória e se reconheça na cidade", diz a gestão.

Câmara em clima de "deixa disso"

Colégio de Líderes da Câmara Municipal se reuniu ontem em Fortaleza. Entre outros pontos, o grupo aprovou melhorias de acessibilidade do plenário da Casa, incluindo um alerta sonoro ao final do tempo de fala de vereadores.

Pressão

Outro tema foram recentes tensões envolvendo o uso descontextualizado de falas de vereadores por colegas nas redes sociais. Sobre isso, a turma do "deixa disso" falou mais alto, com o grupo dando o caso como "superado".

Bomba relógio

Outras fontes da coluna, no entanto, são menos otimistas e avaliam que, sem medidas enérgicas para coibir esse tipo de expediente, é só questão de tempo até o próximo embate no plenário. "Perdemos uma chance", diz.

Horizontais_

Ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou nesta sexta-feira da Expodireito, no Centro de Eventos. /// Após palestra no evento, o ex-presidenciável foi inclusive alvo de forte "tietagem" por parte de participantes do Congresso, com direito a longas filias para fotos com o pedetista, hoje pré-candidato a governador.