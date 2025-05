Homem que ameaçou campanha de Izolda é condenado a mais de oito anos de prisão

Foto: Bob Souza/Campanha Izolda Cela/Divulgação CID, Camilo, Izolda e Ivo em carreata em Sobral

Acusado de participar de grupo que coordenou ameaças e ataques contra atos da campanha de Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral em 2024, um homem identificado como Kevin Henrique Lopes Cavalcante foi condenado neste mês a oito anos, seis meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de organização criminosa armada e coação eleitoral.

Caso diz respeito a investigação da Polícia Civil que ocorria desde setembro do ano passado, quando dois homens foram presos por ameaças contra a ex-governadora nas redes sociais. Na época, o delegado do caso confirmou a existência de um grupo de WhatsApp, ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que coordenava ataques contra atos da campanha da então candidata.

“Com efeito, os dados extraídos do celular do acusado demonstram que ele participava de grupos de Whatsapp da facção criminosa, promovia símbolos de apologia ao grupo criminoso e ostentava armas em fotografias, além de possuir clara ligação com pessoas notadamente envolvidas no coletivo criminoso”, diz o juiz.

No caso que motivou a condenação, adolescentes com relação à facção criminosa teriam sido ordenados a disparar rojões em pessoas ligadas à organização da campanha de Izolda. Segundo a sentença, também foi encontrada no celular do acusado uma imagem com as palavras “na próxima é bala na Izolda”.

Na denúncia o Ministério Público relacionou o caso a outras ameaças que teriam ocorrido durante a eleição municipal em Sobral, com ameaças e extorsões contra candidatos "a vereador, cabos eleitorais, apoiadores e até mesmo eleitores" em Sobral. Durante a eleição, foram expedidos diversos mandados de prisão contra suspeitos de integrarem o grupo.

“A prova é coerente e harmônica desde a fase policial, o que permite ter a certeza necessária para a condenação (...) com efeito, os dados extraídos do celular do acusado demonstram que ele participava do núcleo criminoso que coagia eleitores a não votar na candidata Izolda Cela”, diz a sentença, que determina que o início do cumprimento da pena ocorra já em regime fechado, além do pagamento de 29 dias-multa.