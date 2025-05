Semana tem Janja, Bolsonaro e Michelle no Ceará

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil Primeira-dama Janja

Holofotes da política nacional estarão voltados para o Ceará nesta semana, com visitas esperadas tanto da primeira-dama Janja da Silva quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Fortaleza. A passagem da esposa de Lula (PT) ocorre já na segunda-feira, com Janja participando de cerimônia no Centro de Eventos de entrega de certificados para turmas concludentes de um projeto social do Governo do Ceará. Já Bolsonaro volta ao Estado na sexta-feira, 30, quando comanda, também no Centro de Eventos, o 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL, com presença confirmada do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e demais lideranças da sigla no Ceará. Evento conta também com participação da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL).

Primeira-dama

A visita de Janja ocorre em meio a campanha digital lançada pelo PT Nacional nas redes em defesa da primeira-dama, após ela virar alvo de críticas por participação em encontro entre Lula e o líder chinês Xi Jinping.

BigTechs

Já o evento do PL gera expectativa por conta da participação, anunciada pelo partido, de representantes de BigTechs como o Meta e o Google no evento. A sigla, no entanto, não divulgou como será a participação das empresas.

Seis...

O prefeito Evandro Leitão (PT) assinou decreto abrindo crédito especial de R$ 358 milhões para ações da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), gerida pelo deputado Osmar Baquit (PSB).

Por meia dúzia

O recurso é proveniente de valor previsto no orçamento deste ano para a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), extinta pela reforma administrativa do prefeito. Ou seja, pelo visto a pasta continua existindo.

Animação

A Enel Ceará e a Associação Cultural Cine Ceará realizam em junho a 4ª edição do Compartilha Animação, que levará oficinas de cinema de animação para 100 estudantes de cinco escolas da rede pública de Fortaleza.

Poço 119

A comunidade do Poço da Draga, na Praia de Iracema, comemora nesta segunda-feira, 26, seus 119 anos de fundação. Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura vem realizando programação em referência à data.

Edisca recebe homenagem

Foto: Reprodução/TV Globo Fortaleza Reconhece Renata Saldanha como Embaixadora do Turismo

A Assembleia Legislativa realiza às 14h desta segunda-feira, 26, sessão de homenagem ao projeto social e escola de dança Edisca, com participação das ex-BBBs Eva Pacheco e Renata Saldanha (foto), esta última campeã da mais recente edição do programa.

Reitores

O ministro Camilo Santana (Educação) e o presidente Lula (PT) comandam nesta terça-feira, 27, reunião em Brasília com reitores de universidades federais e demais instituições federais de ensino superior.

Cortes

A audiência ocorre após o governo anunciar cortes no orçamento de instituições. Nas últimas semanas, diversas associações ligadas ao ensino superior lançaram notas condenando a decisão e cobrando recomposição.

Horizontais_

O Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará (Senge-CE) recebe até esta terça-feira, 27, doações para apoiar ações da Casa de Nazaré, lar que acolhe 41 mulheres idosas entre 60 e 93 anos em situação de vulnerabilidade. /// Doações podem ser encaminhadas à sede do Senge, na Rua Alegre, 1, Praia de Iracema.