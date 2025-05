Ceará Sem Fome terá versão municipal em Fortaleza até o meio do ano

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 26-05-2025: Visita da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, ao Ceará. Na ocasião, há a entrega das certificações do curso de panficação social, com a presença de autoridades, como Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

P romessa da campanha eleitoral do ano passado, o Programa Fortaleza Sem Fome será anunciado nos próximos meses pela gestão Evandro Leitão (PT). A confirmação "parcial" do projeto foi realizada nesta segunda-feira, 26, durante participação do prefeito em evento com a primeira-dama Janja Lula da Silva. "Nós iremos lançar também o Fortaleza Sem Fome, agora no meio do ano, nos juntando aos governos federal e estadual, olhando para aqueles que muitas vezes não são vistos com ações concretas", disse. Segundo o prefeito, ação deve seguir moldes do Ceará Sem Fome, ação do governo Elmano de Freitas (PT) que colabora na segurança alimentar de cerca de 50 mil famílias, além de incentivar a formação de cozinhas comunitárias no Estado.

Primeira-dama

Janja veio ao Ceará nesta segunda-feira para participar da entrega de certificados para concludentes de 432 concludentes do curso de qualificação em Panificação Social ligado ao Ceará Sem Fome.

Embaixadora

Na ocasião, Janja recebeu homenagem de "embaixadora" do Ceará Sem Fome. "Ela é a nossa representante. A Janja é uma mulher firme, ativa na aliança global contra a fome e a pobreza", diz a primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas.

Alergia

Mães e familiares denunciam problemas de atendimento de crianças no Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), do Governo do Ceará. Pacientes relatam demora de mais de seis horas para consulta médica da ação.

APLV

Além disso, pacientes estariam recebendo latas de fórmulas especializadas insuficientes. Segundo o Hospital Infantil Albert Sabin, o APLV atende cerca de 3,4 mil pessoas no Estado, com entregas a cada 31 dias.

Seminário

Ocorre na próxima segunda-feira, 2 de junho, no Gran Marquise o seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa", que apresenta soluções tecnológicas para desafios da gestão pública e startups.

Reforma

Uma das palestras do dia será "Impactos da Reforma Tributária na Gestão Fiscal Interfederativa", ministrada pelo deputado Mauro Filho (PDT), economista, professor universitário e ex-secretário de Finanças do Ceará.

Elmano reúne prefeitos

O governador Elmano de Freitas (PT) comanda às 17h de hoje primeiro encontro do Conselho Estratégico de Prevenção à Violência, que irá reunir Estado, órgãos de Justiça e prefeitos do Ceará no Palácio da Abolição para debater segurança pública.

Coação

Acusado de integrar grupo que fez ameaças a atos da campanha de Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral, um homem identificado como Kevin Henrique Lopes Cavalcante foi condenado neste mês a mais de oito anos de prisão.

Violência

Acusado integrava grupo de WhatsApp, ligado à facção Comando Vermelho, que coordenou ataques contra atos da candidata. Também foi encontrada no celular do homem imagem com as palavras "na próxima é bala na Izolda".

Horizontais_

Camilo Santana cometeu gafe ontem durante entrevista ao CETV, registrando apoio ao "prefeito Roberto Cláudio". Redes não perdoaram, com memes já circulando sobre o caso. /// O RioMar Papicu recebe às 19h desta quarta, 28, lançamento do Livro "Cinthilando pelo Mundo: a vida que eu escolhi", da terapeuta Cinthia Rian Arena.