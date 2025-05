Elmano endurece lei contra sucatas e roubo de fios

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta quarta-feira, 28, lei que endurece ações de prevenção e combate ao "roubo, furto e receptação" de bens como cabos, fios metálicos, geradores, baterias e semelhantes, assim como automóveis, suas partes e peças integrantes. Na prática, a medida aumenta a pressão sobre sucatas e ferros-velhos, que passarão a ter cadastramento obrigatório junto à Polícia Civil e ao Detran-CE, além da obrigação de emissão de notas sobre todos os produtos comercializados e negócios realizados. Multas para estabelecimentos que descumprirem a norma podem chegar a R$ 600 mil, com possibilidade inclusive de perda de bens irregulares, interdição e até o cancelamento do cadastro dos empreendimentos junto ao Estado.

Roubo de fios

"O furto e roubo de fios e materiais metálicos, além de prejudicar a continuidade de serviços essenciais à população, alimenta um comércio e toda uma cadeia ilegal que impacta diretamente a segurança", justifica Elmano.

PMCE

Além da nova norma, o governador também editou decreto abrindo crédito de R$ 52 milhões em orçamento "extra" para órgãos da segurança pública do Estado. Maior parte, R$ 41,2 milhões, vai para a Polícia Militar do Ceará.

Ex-secretário

Ex-secretário da Saúde do Ceará, o médico Cabeto Martins participou ontem de nova reunião da oposição na Alece. Na ocasião, alegou dificuldades de tocar projetos na gestão Camilo Santana (PT), onde atuou entre 2019 e 2021.

Cabeto

Segundo ele, parte das ações só corria por conta de sua boa relação com médicos e imprensa. Dizendo que o Estado está "desnorteado" na saúde, ele avalia que Estado não conseguirá empregar 100% do Hospital da Uece tão cedo.

Legados

Já estão no ar os episódios da quinta temporada do "Projeto Legados", que explora as trajetórias de sucesso de grandes empreendedores cearenses. Os cinco novos episódios estão disponíveis no serviço de streaming O POVO .

Cases

Nesta nova temporada, os destaques são Daniela Cabral (Acal Home Center), Dany Dantas (Leão do Sul), José Rocha (Colégio Christus), Alódia Guimarães (setor de eventos) e Jonas Oliveira Neto (Flora Pura).

Ceará é líder de cisternas

Novo balanço do Programa Cisternas, do governo Lula, mostra o Ceará como líder na construção de cisternas ou semelhantes no Brasil, com 17,7 mil equipamentos construídos entre 2023 e 2024, o equivalente a 46% do total das 68,4 mil entregas no período.

Rádios

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) realizou nesta semana novo encontro de seu Conselho Superior em Brasília, reunindo 40 membros do órgão e dirigentes do setor de radiodifusão de todo o Brasil.

Ceará

Pelo Ceará, participou a presidente da Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), Carmen Lúcia Dummar. Debate envolveu temas estratégicos para o setor, como tecnologia, políticas públicas e regulamentação.

Horizontais_

O dia 12 de maio foi oficializado pelo Governo do Estado como Dia da Indústria Cearense. /// Data será celebrada todos os anos pelo Abolição, destacando a atuação do Sistema Fiec, que reúne órgãos como o Sesi, o Senai, o Centro Internacional de Negócios do Ceará, o Instituto Euvaldo Lodi e o Observatório da Indústria Cearense.