Ato com Bolsonaro tem defesa de Eduardo e Xi Jinping como "especialista em censura"

Foto: Rogeslane Nunes/Especial para O POVO PL Nacional realiza Seminário de Comunicação nesta sexta-feira no Ceará

Realizado nesta sexta-feira, 30, no Centro de Eventos do Ceará, Seminário de Comunicação do PL teve como uma de suas principais bandeiras a defesa das redes sociais contra supostas iniciativas de censura do Executivo e do Judiciário brasileiros. Evento conta com participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A Internet é do povo, não das grandes máquinas. É o único ambiente que o PT não consegue dominar. Nela nós temos vozes, temos tez. Com ela, nós também temos poder”, diz vídeo oficial exibido no início do evento. “Daí nasce a necessidade deles de controlar as plataformas (...) é preciso saber que toda ditadura começa com censura”, diz ainda.

Além da narração, foram exibidas também imagens de manifestações bolsonaristas pelo Brasil, além de atos de repressão policial contra protestos pelo mundo. Em um dos trechos, é exibida ação de policiais contra manifestações em Hong Kong entre 2019 e 2020, com o presidente da China, Xi Jinping, sendo citado como “especialista em censura”.

“No mesmo caminho e motivado pelo mesmo ego autoritário, Lula foi ao outro lado do mundo consultar um especialista no assunto censura”, diz a narração, enquanto são exibidas imagens do presidente brasileiro e do líder chinês. Em discursos no palco do evento, lideranças do PL também estenderam as acusações ao Judiciário braisleiro.

“Estou cansado de viver em dois Brasis. O Brasil onde a Justiça solta terrorista, criminoso, e o Brasil onde a mesma Justiça coloca mulher pobre, idosa, pai de família, atrás das grades, praticamente condenados à morte”, disse o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto.

“Estou cansado de viver no Brasil que blinda e protege criminoso, bandido como o réu confesso André Janones, que cometeu rachadinha, ea Justiça que persegue Eduardo Bolsonaro, grande líder que defende nossa liberdade. Volta, Eduardo, o Brasil te espera”, continua o deputado estadual, recebendo aplausos da plateia.