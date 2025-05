Bolsonaro diz ser "político mais perseguido" da "história do Brasil"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 30, duvidar da existência de um político que tenha sido “mais perseguido” do que ele na “história do Brasil”. Fala ocorreu durante fala do ex-presidente em evento do PL no Centro de Eventos, em Fortaleza.

“Eu duvido que tenha um político mais perseguido do que eu na história do Brasil. Seria muito mais fácil eu estar do outro lado”, disse Bolsonaro, que é acusado de articular uma tentativa de Golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

A fala ocorreu no momento em que Bolsonaro sugeria novas tentativas do Executivo e do Judiciário brasileiro no sentido de regulamentar as redes sociais no Brasil – o que ele e aliados classificam como censura. “Me elegi graças a isso”, disse, levantando um telefone celular para a plateia. “Por isso, o sistema quer censurar nossas comunicações”, diz.

Neste contexto, Bolsonaro destaca ainda que aqueles que “lutam pelo povo” seriam os “mais perseguidos”. “Tenham certeza de que venceremos. Nós venceremos com a ajuda de Deus e do país do norte”, disse, em menção indireta aos Estados Unidos.