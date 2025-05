"É uma paquera que se inicia", diz André sobre aliança com Roberto Cláudio

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024: Comitê do candidato André Fernandes, na Av. João Pessoa, com a presença do candidato e seus aliados, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

O deputado federal André Fernandes (PDT) comentou nesta sexta-feira, 30, reunião ocorrida ontem entre lideranças do PL do Ceará, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-prefeito Roberto Cláudio, que recentemente anunciou desfiliação do PDT.

Destacando a atuação de RC em sua campanha pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, o deputado mostrou entusiasmo por uma possível candidatura do ex-prefeito ao Governo do Ceará pelo bloco de oposição, embora afirme que a questão ainda será debatida.

“Convidei o Roberto Cláudio para essa conversa, tendo em vista que a gente está construindo um projeto de unir a oposição no Ceará. Ele nos apoiou no segundo turno, vestiu a camisa e foi para a ruas, mesmo estando em um partido que nós somos totalmente contrários, o PDT”, disse André, que participa de ato com Bolsonaro no Centro de Eventos.

“Apesar de ainda não estar definido, digamos que é uma paquera que se inicia”, continua, falando sobre a nova aliança com o ex-prefeito. “O que posso dizer é que uma construção tão ampla não podemos definir da noite para o dia, mas posso dizer que estamos no caminho certo, continuarei essas conversas”, afirma.