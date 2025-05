"Onde passa gente do PT, é um rastro de miséria e cultura não adequada", diz Bolsonaro

Foto: Divulgação/PL-CE Jair Bolsonaro comandou evento do PL em Fortaleza

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira, 30, de seminário nacional do PL no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Em discurso no evento, o ex-presidente repetiu críticas ao êxito eleitoral do PT no Nordeste, destacando situação negativa da região em indicadores econômicos e sociais.

Bolsonaro no Ceará: “O fluxo migratório, por que é do Nordeste para o Sudeste, e não o contrário?"



"Por que o melhor estado do Brasil é SC? Porque o PT nunca passou por lá. Onde passa gente desse partido, é um rastro de miséria, de uma cultura não adequada e de sofrimento” pic.twitter.com/43qbCfG51i — Carlos Mazza (@CCMazza) May 30, 2025

“Por que o melhor estado do Brasil é Santa Catarina? Porque o PT nunca passou por lá. Onde passa gente desse partido, é um rastro de miséria, de uma cultura não adequada e de sofrimento”, afirma ainda, recebendo aplausos da plateia. (colaborou Camila Maia/Especial para O POVO)