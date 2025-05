RC vai de alternativa à "polarização" para representante dela

Foto: Aurelio Alves Roberto Claudio, Ex-prefeito e Candidato a Governo do estado do Ceara, foi a sabatina do Jornal O POVO, Jogo Politico com Italo Coriolano e Erico Firmo. (Foto: Aurelio Alves/ O POVO)

Anunciada ontem, decisão de Roberto Cláudio de deixar o PDT foi fechada após o ex-prefeito comunicar ao presidente nacional do partido, Carlos Lupi, de que possui "real" pretensão em disputar o Governo do Ceará pelo bloco unificado da oposição, hoje com siglas como o União Brasil e o PL. O ex-prefeito ainda não anunciou qual deverá ser seu destino após saída do PDT. O mais provável, no entanto, é que ele se filie ao União Brasil, após receber convites do ex-deputado Capitão Wagner (União). Com a mudança, RC entra de vez no páreo de 2026 não como uma alternativa à polarização entre lulismo e bolsonarismo, como tentou fazer em 2022, mas como legítimo representante de um dos polos na disputa. Desta vez, no entanto, declaradamente pela direita.

Jair e RC

Chegando ontem ao Ceará, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a se reunir por cerca de uma hora com RC em seu hotel em Fortaleza. Presidente local do PL, Carmelo Neto classificou conversa como "excepcional".

PL 2026

Nesta sexta-feira, 30, Bolsonaro continua em Fortaleza e comanda no Centro de Eventos seminário de comunicação do PL Nacional com diversas lideranças do partido, incluindo o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Esvaziado

Expectativa é de que pelo menos quatro deputados estaduais do PDT acompanhem RC na possível migração para o União Brasil - Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT) e Queiroz Filho (PDT).

PDT-CE

Presidente do PDT Ceará, André Figueiredo diz que saída de RC já era esperada, uma vez que a sigla deve deixar para 2026 discussões sobre chapa majoritária da sigla na eleição. Ele diz, no entanto, "lamentar" decisão de RC.

PL em alta

Dois dos quatro vereadores convidados por André Fernandes para filiação ao PL já não escondem interesse em migrar para a sigla. Antes, PP Cell (PDT) já tinha admitido a possibilidade. Ontem, foi a vez de Pedro Matos (Avante).

Debate

Em entrevista à coluna, o líder local do Avante, Rodrigo Nogueira, descartou chance de a sigla oferecer anuência para migrações. Matos, no entanto, diz que já foi do PL e que acredita em "evolução" de "diálogo" sobre o tema.

Casa Civil reúne economia

O secretário Chagas Vieira (Casa Civil) comanda hoje, às 8h30min, reunião no Abolição entre pastas da economia no Ceará. Participam secretários Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico), Fabrízio Gomes (Fazenda) e Hélio Winston (Infraestrutura).

Seuma

O secretário-executivo de Urbanismo e Meio Ambiente, Iraguassú Filho (PDT), representa a Prefeitura de Fortaleza no II Fórum de Finanças Climáticas e de Natureza (FFCN), prévia da COP30 que ocorre no Rio de Janeiro.

Teatro

A Alece realizou ontem sessão solene em homenagem ao Grupo de Teatro Novo, fundado em 1965 e um dos mais antigos e emblemáticos coletivos teatrais do Ceará. Proposta do deputado Guilherme Sampaio (PT).

Horizontais_

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza em 26 de junho edição especial do Sinergia, com debate sobre o tema "Brasil, mundo e negócios: tendências econômicas que moldam a próxima década". Evento com o economista Samy Dana, professor da FGV e analista da Jovem Pan.