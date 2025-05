Jair Bolsonaro "afunila" pré-candidatos da oposição no Ceará

P assagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza acabou "afunilando" nesta sexta-feira, 30, o número de pré-candidatos a governador em 2026 pelo bloco maior da oposição no Ceará. A confirmação do "páreo dividido" foi feita pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), um dos principais aliados do ex-presidente no Congresso Nacional. Em entrevista ao O POVO, Marinho destacou que estariam na disputa hoje o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e o senador Eduardo Girão (Novo), em definição que deve ser fechada até o final deste ano. "A pré-candidatura do Roberto Cláudio e a pré-candidatura do Eduardo Girão, ambas são candidaturas consideradas dentro do nosso grupo", disse o senador, destacando a perspectiva de filiação de RC ao União Brasil.

Aliados

André Fernandes (PL) também defendeu ontem sua recente aproximação com o ex-prefeito Roberto Cláudio, destacando fato de ele ter "vestido a camisa" em sua campanha em 2024. "É uma paquera que se inicia", disse.

Migração

Além de filiados ao PL, evento com Bolsonaro no Centro de Eventos contou com adesão dos vereadores Soldado Noelio (União) e Jorge Pinheiro (PSDB), ambos recentemente convidados para se filiarem ao partido.

Puxadinho

Também participaram do ato os deputados Sargento Reginauro (União) e Lucinildo Frota (PDT). Este último admitiu interesse aberto em migrar para o PL, afirmando que o PDT teria virado um "puxadinho do PT" no Ceará.

UFC em Málaga

Vice-diretor da Faculdade de Direito da UFC, Machidovel Trigueiro foi convidado para palestrar no Digital Business World Congress, que ocorre em junho na Espanha. Evento reúne líderes políticos e empresariais de todo o mundo.

#GlauberFica

Alvo de processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara Federal, o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) esteve ontem em Fortaleza com lideranças locais do Psol para manifestação em defesa do próprio mandato.

"Enquadro"

Braga é acusado de quebra de decoro após agredir militante que o provocou com ataques contra a honra de sua mãe. Ele admite equívoco no caso, mas diz que punição de cassação é excessiva e ato de perseguição contra o seu mandato.

UFCA ganha cursos em Barbalha

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou ontem que a cidade de Barbalha, no Cariri, receberá novo campus da UFCA. Investimento inicial é de R$ 69,8 milhões e deve comportar novos cursos da Faculdade de Medicina da instituição.

Alô, prefeito

Terceirizados da Prefeitura de Fortaleza denunciam que ainda não receberam pagamento de rescisões e direitos trabalhistas após cortes da gestão Evandro Leitão (PT) em contratos antigos com empresas de terceirização.

Direitos

A falta de informações tem deixado preocupados os ex-funcionários, uma vez que há dúvidas sobre a capacidade de algumas dessas empresas honrarem os pagamentos sem os contratos com o município.

Horizontais_

O jovem guitarrista Pedro Akilla promete levar ao CCBNB no sábado, 19h, o clima das "jam sessions", encontros de improvisação dos músicos de jazz. Em show de lançamento de seu primeiro disco, com participações como Marcio Resende, Luciano Franco e Bob Mesquita. Entrada franca, pelo Jazz em Cena.