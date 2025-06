Oposição se reorganiza em torno do PL no Ceará

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Passagem de Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza acabou deixando mais clara a tendência de "reorganização" da oposição em torno do PL no Ceará. No evento com o ex-presidente, estiveram presentes pelo menos quatro parlamentares atualmente não filiados ao partido. Um deles, o deputado Lucinildo Frota (PDT), já confirma ter intenção de migrar para a sigla de Bolsonaro no próximo ano, alegando que o PDT teria se tornado um "puxadinho do PT" no Ceará. Além dele, a expectativa é de que pelo menos um dos outros três pedetistas na Alece migrem para o PL, sendo Antônio Henrique (PDT) o mais cotado. Na Câmara Municipal, vereadores PP Cell (PDT), Jorge Pinheiro (PSDB), Soldado Noélio (União) e Pedro Matos (Avante) já receberam convites para se filiarem ao PL.

Migração

A preço de hoje, pelo menos dois dos vereadores convidados por André Fernandes (PL) para o partido, PP Cell e Pedro Matos, não escondem o interesse em migrarem para a sigla de Jair Bolsonaro, de olho em 2026.

Destino

Presidentes de ambas as siglas no Estado, no entanto, negam a concessão de anuência para qualquer parlamentar. De um jeito ou de outro, o certo é que o PL passou a ser destino mais cobiçado entre membros da oposição.

SOS Catu

Um grupo de biólogos e ambientalistas do Ceará lançou um abaixo-assinado contra projeto do Estado do Ceará pela que quer construir uma estrada entre as praias de Prainha e do Iguape, no município de Aquiraz.

APA

Segundo eles, projeto passaria por campos de dunas, lagoas e ecossistemas frágeis, o que ameaçaria diretamente a biodiversidade do local. Iniciativa já tem quase 2 mil assinaturas por reforço da proteção da região.

Fitness

Projeto de Wellington Saboia (Podemos) quer criar critérios de segurança para academias de Fortaleza. Pela norma, unidades precisariam ter profissionais de Educação Física registrados e estrutura básica de emergência.

No vermelho

Nova pesquisa Radar do Varejo Cearense, divulgada pela Federação das CDLs do Ceará, mostra que o número de negativados no Estado cresceu 2,5% em abril de 2025 na comparação com 2025. Média nacional é de alta em 4,6%.

Convenção Nacional do PSB Crédito: Cláudio Reis/PSB

Cid volta à cúpula do PSB

O prefeito de Recife, João Campos, foi eleito neste domingo, 1º, presidente nacional do PSB. Junto com ele, também foi aprovado o retorno do senador Cid Gomes (PSB) à Executiva Nacional do partido, como vice-presidente de Relações Parlamentares.

Ceará

Outros três cearenses compõem o comando do partido, com Dênis Bezerra (secretário nacional especial), Eudoro Santana (secretário nacional especial) e da ex-governadora Izolda Cela (secretária nacional especial).

Convidados

Evento do PSB foi realizado em Brasília e contou com a participação do presidente Lula (PT) e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que foi recebido com gritos de "sem anistia".

Horizontais_

A Alece realiza nesta segunda-feira, 2, sessão solene em homenagem ao Ano Internacional das Cooperativas, criado pela ONU. Pedido da sessão foi feito por De Assis Diniz (PT) /// Atualmente, funcionam no Ceará 139 cooperativas registradas, que reúnem mais de 147 mil cooperados e geram cerca de 12 mil empregos diretos.