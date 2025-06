União Brasil irá confirmar filiação de Roberto Cláudio nesta terça-feira

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.05.2025: Roberto Claudio. Reunião da oposição com Roberto Cláudio e Capitão Wagner. . (Foto: Daniel Galber/ESPECIAL PARA O POVO)

O União Brasil deve anunciar formalmente na manhã desta terça-feira, 3, a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio (recentemente desfiliado do PDT) aos quadros do partido no Ceará. O anúncio, que terá participação também de lideranças de partidos como o PL e o PDT, está marcado para às 9h30min na Assembleia Legislativa.

Na noite desta segunda-feira, 2, o partido emitiu uma convocação oficial de imprensa para o anúncio de "informação de relevância para o cenário político cearense". Procuradas pela coluna, lideranças do bloco de oposição afirmam que o anúncio deve tratar da confirmação da filiação de RC ao União Brasil.

Com a mudança, o ex-prefeito irá assumir de vez o protagonismo como um dos principais nomes da oposição para a eleição de 2026 para o Governo do Ceará.

Roberto Cláudio anunciou desfiliação do PDT na última quinta-feira, 29, horas antes de se encontrar em Fortaleza com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é que o ex-prefeito seja um dos nomes para representar o bloco unificado da oposição no Estado.