Inscrições para o 35º Cine Ceará estão abertas até 15 de julho

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2024: Abertura do Cine Ceará (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Estão abertas até 15 de julho as inscrições para o 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, um dos mais tradicionais festivais de cinema do Brasil. Inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.cineceara.com.

Interessados podem participar da seleção das três principais mostras do festival – Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará. O evento acontecerá em Fortaleza de 20 a 26 de setembro de 2025.

O 35º Cine Ceará é uma realização do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes. Evento também tem apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretária da Cultura do Ceará (Secult), e da Universidade Federal do Ceará (UFC).