Prefeitura de Caucaia diz que Aginaldo, marido de Zambelli, está afastado desde maio

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-09-2024: Jogo Político apresente sabatina com o candidato à prefeitura de Caucaia, Coronel Aginaldo. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

A Prefeitura de Caucaia emitiu nota nesta terça-feira, 3, informando que o secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Aginaldo (PL), está “afastado de suas funções administrativas desde o dia 21 de maio”. O secretário é marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que anunciou hoje ter deixado o Brasil após condenação na Justiça.

Segundo a gestão Naumi Amorim (PSD), afastamento do secretário é temporário e motivado por “doença em pessoa de família”. O retorno original da licença estava previsto para o último dia 30 de maio. O secretário, no entanto, teria formalizado um novo pedido de licença, desta vez por período de 30 dias, novamente para “acompanhar familiar em tratamento de saúde”.

Com o novo pedido, o retorno oficial do secretário está previsto para 1º de julho. “Desde 21 de maio, o secretário adjunto, Marcos Sena, assumiu integralmente a condução dos trabalhos da pasta, garantindo a continuidade dos serviços e o pleno funcionamento das atribuições da secretaria”, diz a gestão.

Nos bastidores, a informação é de que o secretário também teria deixado o País para acompanhar a esposa. A coluna procurou Coronel Aginaldo sobre o caso, mas não recebeu retorno até o presente momento.



O secretário foi candidato a prefeito de Caucaia em 2024, recebendo no primeiro turno 12,24% dos votos e terminando na quarta posição da disputa. No segundo turno, Aginaldo declarou apoio a Naumi Amorim, sendo um dos primeiros indicados para a equipe do prefeito após o resultado do pleito.