RC e Wagner tentam plantar crise no camilismo: "Feitos de besta"

Confirmando ontem que irá se filiar em junho ao União Brasil, o ex-prefeito Roberto Cláudio usou nesta terça-feira, 3, metáforas sobre "namoro" e relacionamento com o presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto (PL), para confirmar aproximação entre o seu grupo político e o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. "Quando é um namoro novo, casamento novo, a gente só quer estar pregado um com o outro, querendo se conhecer melhor", disse RC durante coletiva na Alece. O ex-prefeito, no entanto, não desperdiçou a chance de tentar "plantar intriga" no bloco governista, destacando impasse provocado pelo grande número de pré-candidatos ao Senado dentro do bloco. "Quem começa com sete candidatos de senador, já começa fazendo cinco de besta".

Casório

"Do outro lado, já parece um casamento em crise: traição, promessa não cumprida, mentira, muita desconfiança", disse RC, que parece já ter adotado predileção de bolsonaristas pelas analogias com "namoro" nas alianças.

Infidelidade

A estratégia de tentar colocar "pulgas atrás da orelha" da base também foi adotada por Capitão Wagner (União), ao afirmar que Camilo Santana (PT) teria oferecido ao União uma das vagas ao Senado da chapa governista em 2026.

Negociação

"Muitas vezes se oferece até o que não tem condição de entregar", disse, afirmando que a "oferta" teria sido feita a lideranças nacionais da federação União-Progressistas em tentativas de manter as siglas na base aliada.

Muro baixo?

Com "forçação de barra" ou não, a desconfiança lançada pelos líderes da oposição de fato faz certo sentido. A preço de hoje, o bloco governista tem quase dez pré-candidatos para o Senado, com duas vagas abertas em 2026.

Aginaldo

A Prefeitura de Caucaia afirmou que o secretário de Segurança Pública, Coronel Aginaldo (PL), está "afastado de suas funções" desde 21 de maio. Ele é marido de Carla Zambelli (PL-SP), que anunciou ter deixado o Brasil.

Sumiço

Segundo a gestão Naumi Amorim (PSD), afastamento é temporário e foi justificado por "doença em pessoa da família". O retorno era previsto para 30 de maio, mas Aginaldo pediu nova licença de 30 dias, até 1º de julho.

Evandro envia lei da Fagifor

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou ao Legislativo projeto da incorporação à SMS de empregados da antiga Fagifor, extinta no início. O Sindsaúde, no entanto, diz que proposta foi feita sem acordo com a categoria e promete mobilização contra a matéria.

Paralisação

Com isso, profissionais da Saúde empregados pela antiga Fagifor já prometem paralisar atividades quarta-feira, 4, o que afetaria atendimentos em unidades municipais como Frotinhas, Gonzaguinhas e o Hospital da Mulher.

Carga horária

Foco do impasse é carga horária de 240 horas estabelecida para parte da categoria. Eles afirmam que isso criaria "desproporção" com servidores antigos, que têm carga de 180 horas. A Fagifor emprega 1.476 profissionais da Saúde.

Horizontais_

Abertas até 15 de julho inscrições para as três mostras do 35º Cine Ceará. Mais em www.cineceara.com. /// Edmar Gonçalves e Edinho Vilas Boas, no show "Cumplicidades", com direção do colega Marcos Sampaio, são as atrações domingo, 15h, do projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente, no Parque Rio Branco.