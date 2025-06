Sarto diz que seguirá oposição em 2026: "Estamos fortes, unidos, alinhados"

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito José Sarto foi presidente de Assembleia Legislativa do Ceará

O ex-prefeito José Sarto (PDT) afirmou nesta terça-feira, 3, que deverá seguir bloco unificado da oposição na eleição de 2026 no Ceará. Declaração do pedetista ocorre horas após o aliado e também ex-prefeito Roberto Cláudio confirmar filiação ao União Brasil de olho em disputar o Governo do Estado.

“Estamos fortes, unidos, alinhados e somos oposição! Tamo junto!”, disse o ex-prefeito, que compartilhou reportagem do O POVO onde o deputado Sargento Reginauro (União) diz considerar “natural” que Sarto acompanhe o bloco de oposição na eleição de 2026.

Apesar de esperada, a publicação de Sarto é a primeira sinalização “oficial” do ex-prefeito no sentido de admitir uma composição com o PL no Ceará. Em 2024, Sarto não declarou posição no 2º turno entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) em Fortaleza.

Na época, no entanto, circularam denúncias – inclusive de ex-secretários da gestão – apontando perseguição contra aliados de Evandro na gestão do pedetista.