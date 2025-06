União Brasil confirma hoje filiação de Roberto Cláudio

O União Brasil deve anunciar formalmente na manhã desta terça-feira, 3, a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio (recentemente desfiliado do PDT) aos quadros do partido no Ceará. O anúncio, que terá participação também de lideranças de partidos como o PL e o PDT, está marcado para às 9h30min na Assembleia Legislativa. Com a mudança, o ex-prefeito irá assumir de vez o protagonismo como um dos principais nomes da oposição para a eleição de 2026 ao Governo do Ceará. Roberto Cláudio anunciou desfiliação do PDT na última quinta-feira, 29, horas antes de se encontrar em Fortaleza com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é que o ex-prefeito seja um dos nomes para representar o bloco unificado da oposição no Estado.

Desigualdade

Começa a tramitar hoje na Câmara Municipal projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que cria o "Programa de Apoio à Aprendizagem e Equidade", que quer reforçar o ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

"Reforço"

A ideia é reduzir desigualdades no aprendizado nesses dois temas dentro da rede municipal de ensino, sobretudo pela promoção de atividades complementares, inclusive com concessão de bolsas para alunos e professores.

Debate

Vereadores se reúnem nesta quinta-feira, 5, com a Petrobras para discutir o futuro da refinaria Lubnor, localizada em Fortaleza e que chegou a ter sua privatização anunciada durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

PECNORDESTE

Ocorre entre esta quinta-feira, 5, e o sábado, 7, a feira PEC Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará. Evento é referência no setor do agronegócio do Norte e Nordeste e terá encerramento com show da cantora Roberta Miranda.

Agro

Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), a estimativa é de que o evento movimente até R$ 150 milhões no setor do agro, com público de mais de 100 mil pessoas durante os três dias de evento.

Cultura-CE

A Alece recebe nesta quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6, o 4º Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, voltado para dirigentes, técnicos e comunicadores de setor nos 184 municípios cearenses. Programação no site da Secult.

13º de servidores já em julho

O prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT - foto) anunciaram ontem a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário de servidores municipais e estaduais. Pagamento cai na conta dos servidores já em 1º de julho.

Sarto é Ferrão

O ex-prefeito José Sarto (PDT) foi ontem às redes sociais parabenizar o Ceará Sporting Club por seus 111 anos de fundação. O pedetista, no entanto, deixa claro na publicação: "Sou Ferroviário".

Na trave

O mais curioso, no entanto, foram as palavras escolhidas por Sarto na homenagem, que destacou os 111 anos de "glórias e tradição" do CSC. A expressão está no hino do rival do Ceará, o Fortaleza Esporte Clube.

Horizontais_

O Festival da Lagosta de Icapuí está de volta e será realizado neste ano entre 13 e 15 de junho, na Praia da Redonda. /// Serão três dias de muita música e sabor, com feira gastronômica e atrações como Fauzi Beydoun (Tribo de Jah), Donaleda, Mimi Rocha e banda Killer Queer, entre outras. /// Toda a programação é gratuita.