Cirista diz que PL é "excelente", mas que aguardará janela para definir futuro partidário

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CE, BRASIL, 18-07.2022: Antonio Henrique. Sede do PDT, se reuniram para decidir novo candidato para governo do estado, escolheram Roberto Claudio como candidato. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO)

O deputado estadual Antônio Henrique (PDT), aliado próximo do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) no Ceará, afirmou nesta quarta-feira, 4, que irá aguardar o período da janela partidária para as eleições de 2026 para definir seu futuro partidário.

O deputado foi um dos quatro parlamentares do PDT que participaram, na última terça-feira, 2, de ato que anunciou filiação, prevista para junho, de Roberto Cláudio ao União Brasil. Na ocasião, o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, citou Antônio Henrique como um dos pedetistas que deverá se filiar ao partido de Jair Bolsonaro (PL) no próximo ano.

Apesar de destacar que a decisão final sobre o tema ficará para o período da janela partidária, em abril do próximo sano, o deputado diz avaliar que o PL é um “excelente partido”. “Não vejo nenhuma restrição, nem da minha parte com eles nem deles para cá, mas tenho que aguardar”, afirma o deputado.

“Mas nós deputados temos que cumprir a lei eleitoral, que no nosso caso é aguardar até março ou abril, na janela, para poder fazer a mudança de partido. Hoje nosso mandato é do PDT, então não podemos sair”, diz ainda Antônio Henrique, que não descarta nem permanecer no PDT, caso ele rompa com o governo Elmano de Freitas (PT).

“Vai que o PDT resolva ficar na oposição mesmo? Aí pode ser que eu fique no PDT até. Mas como a gente acha que vai ficar (com a base do governo), aí ele não conta comigo. Aí eu saio, não por vontade própria, mas por uma circunstância quase obrigatória”, diz. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)