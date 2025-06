Hospital da PM pode ter acordo entre Governo e MP

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do Hospital da Polícia Militar

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) entraram nesta semana com pedido de suspensão, por trinta dias, de ação conjunta dos três órgãos que questiona a transferência do Hospital José Martiniano de Alencar para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). De acordo com os órgãos de controle, pedido ocorre diante da "possibilidade de construção de uma composição conciliatória" com o Governo do Estado após nova audiência realizada na semana passada, 30. "As tratativas terão continuidade entre as partes para o debate sobre pontos específicos, visando à construção de uma solução consensuada definitiva", diz o pedido. O novo prazo é contado desde a última terça-feira, 3.

Agro

Começou ontem, no Centro de Eventos do Ceará, a PECNordeste, um dos maiores eventos do agro no País. Feira estima receber até 100 mil pessoas nos três dias de evento e movimentar até R$ 150 milhões em negócios

MP em pauta

Aracati sedia até esta sexta-feira, 6, o Congresso Regional do Ministério Público do Ceará (MPCE). Evento é coordenado pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, e reúne juristas e diversos servidores do MP cearense.

Startups

A Casa Azul Ventures, em colaboração com a Coalizão pelo Impacto, recebe até hoje, 6, inscrições para o Hyper Jump, programa de aceleração voltado para startups tecnológicas com soluções inovadoras sociais e ambientais.

Aceleração

O projeto busca empreendimentos na RMF que atuem nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e energia limpa, com concessão de mentorias e conexões com investidores. Mais informações em tinyurl.com/yuv8swyu.

CE-025

Um grupo de ambientalistas realizou ontem manifestação contra projeto do Governo do Ceará de construção da CE-025, uma estrada ligando as praias do Iguape e da Prainha, no Aquiraz, que cortaria áreas de duna e floresta.

"Alto padrão"

Para eles, ação atende a empreendimentos como resorts e condomínios planejados para a área. SOP, por outro lado, diz que a via é demanda da população local, facilitando acesso às praias e evitando fluxo de carros na CE-040.

Relator pede mais prazo

Relator de processos no Conselho de Ética da Câmara Municipal, Luciano Girão (PDT) pediu ampliação de dez dias de prazo para apresentar parecer sobre representações em tramitação no grupo. Casos incluem ações contra Inspetor Alberto (PL).

Por partes

Segundo ele, os processos deverão ser divididos em blocos, separados pelo vereador "alvo" das ações e pela legislatura em que os fatos geradores teriam ocorrido. Informações de Camila Maia, especial para O POVO.

Tendência?

Apesar de Girão não antecipar detalhes, a separação por legislatura sugere que ele pode se manifestar contra ações apresentadas no mandato passado, como no episódio do vídeo onde Alberto aparece maltratando um porco.

Horizontais_

Canal A Voz da História tem feito boa divulgação sobre a história do Ceará no Youtube. No episódio mais recente, foi entrevistado o historiador Licínio Miranda, em aula sobre o movimento abolicionista no Estado. /// Outros episódios incluem entrevista com o historiador Airton de Farias sobre a ascensão e queda da oligarquia Accioly.