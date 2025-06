Luizianne questiona BigTechs em ato do PL com Bolsonaro em Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) protocolou nesta quarta-feira, 4, representação junto ao Ministério Público e à Polícia Federal solicitando esclarecimentos sobre a participação de big techs em evento do Partido Liberal (PL) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado na última sexta-feira, 30, em Fortaleza. A deputada questiona participação de empresas como o Meta, Google e Capcut, que ofereçam palestras no evento. Na representação, ela levanta a possibilidade de favorecimento eleitoral das empresas ao PL no caso. A representação pede ainda a abertura de investigação, requisição de documentos e eventual ajuizamento de medidas cautelares para impedir que novas ações semelhantes ocorram antes das eleições de 2026.

Costa segura

A Alece aprovou ontem o Zoneamento Ecológico-econômico Costeiro do Ceará, projeto que tramita há vários anos e que delimita áreas protegidas e abertas a empreendimentos em 573 quilômetros da costa cearense, em 23 municípios.

Meio ambiente

"É uma lei mais protetiva do que o Código Florestal Nacional. Grande vitória para o Meio Ambiente", diz o secretário municipal Artur Bruno (Ipplan), que comandou debate sobre o tema quando coordenou pasta do tema.

Receio

O projeto, no entanto, é alvo de questionamentos por setores ligados à fiscalização ambiental, por incluir trecho que assegura a regularização de edificações que ocupam áreas protegidas antes da aprovação da lei.

Fiscalização

O trecho permitiria a regularização, por exemplo, de áreas recentemente autuadas pela própria Semace na Lagoa do Uruaú, em Beberibe. Técnicos, no entanto, destacam que dispositivo segue prescrição da legislação federal.

Gênero

Alece recebe entre 25 e 27 de junho o 4º Encontro Parlamentar sobre Armas e Gênero, que reúne autoridades de dez países latino-americanos para debater armas e violência de gênero. Articulação da senadora Augusta Brito (PT).

PT nacional

O historiador Valter Pomar, candidato à presidência nacional do PT pela corrente Articulação de Esquerda, participa neste sábado, 7, de debate em Fortaleza na sede do Sintufce, na Praça da Gentilândia.

Saída de pedetistas só em 2026

Deve ficar apenas para o limite da janela partidária, em abril do ano que vem, definição do futuro partidário de deputados do PDT Ceará. A preço de hoje, expectativa é de que dois dos deputados vão para o PL e outros dois para o União Brasil.

Convites

Citado por Carmelo Neto (PL) como futuro integrante do PL, Antônio Henrique (PDT) não esconde considerar a legenda como uma "excelente" opção. Ele destaca, no entanto, limite da legislação eleitoral para não ampliar cisão com o PDT.

Opositores

Assim como Cláudio Pinho (PDT), ele não descarta nem continuar no PDT, desde que a sigla deixe a base de Elmano de Freitas (PT) para 2026. Para eles, principal critério para a definição da próxima sigla é ela integrar a oposição.

Horizontais_

O parque Adahil Barreto será palco para a IV Festa da Colheita da Agroecologia do Ceará, que abre temporada de festejos juninos neste sábado, 7, das 7h às 12h. /// Entrada gratuita e organização da Fundação Cultural, Educacional, Popular em Defesa do Meio Ambiente (Cepema) e das Redes EcoCeará e Terra do Futuro.