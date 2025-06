Michelle Bolsonaro entra na disputa eleitoral do Ceará

Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa participou de jantar do PL Mulher em Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) comandou nesta quinta-feira, 5, jantar em Brasília para lideranças do PL Mulher. Na ocasião, Michelle e o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, lançaram o nome da vereadora Priscila Costa (PL) como possível candidata do partido ao Senado pelo Ceará em 2026. "Estou aqui com a Priscila, vereadora mais votada no Estado do Ceará, e quero dizer para todos vocês meus amigos, que a Priscila tem tudo para se eleger senadora. Nós temos chance de termos dois candidatos lá", disse Valdemar. "A Priscila tem apoio da presidente Michelle. Consequente, vai ter o apoio do presidente Bolsonaro também", continua. O presidente do PL destaca, no entanto, que a questão será decidida pelo comando do partido no Ceará.

Na fila

"Eles têm que fazer o entendimento para ver o que é melhor para o Estado", diz. Até então, único nome levantado pelo PL é o do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL) e candidato ao Senado.

Fato novo

O apoio à candidatura da vereadora também foi reforçado pela própria ex-primeira-dama em publicação nas redes sociais. Em foto publicada no Instagram, Michelle aparece ao lado de Priscila e com a frase "2026 é logo ali"

Autódromo

Em discurso na feira PECNordeste, o governador Elamno de Freitas (PT) anunciou que o Autódromo Virgílio Távora, em Eusébio, receberá um novo Parque de Exposição para eventos, com direito a pelotão da PMCE.

Exposições

"Assim teremos efetivamente um parque de exposições à altura do agronegócio do estado do Ceará", diz Elmano. O espaço, que chegou a ser incluído entre ativos do Estado para leilão, poderá receber feiras, shows e eventos culturais.

Proteção

Fortaleza recebe na próxima terça-feira, 10, o Encontro Regional do Projeto Proteção, parceria entre o Sest Senat e a Childhood Brasil para enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Nordeste.

Mapeamento

O projeto tem base em dados da PRF sobre pontos vulneráveis para a exploração sexual infantojuvenil em rodovias. Fortaleza foi escolhida como sede devido ao alto fluxo turístico e à identificação de 54 pontos vulneráveis.

Chagas no páreo

O secretário Chagas Vieira (Casa Civil) não descartou ontem ser candidato em 2026. À Rádio O POVO CBN, ele destacou não ter retornado ao governo com planos eleitorais, mas destacou circulação de seu nome como "reconhecimento" ao trabalho.

Parque verde

O Beach Park inaugura na próxima terça-feira, 10, seu novo parque, o Arvorar. Espaço de 27.000m² conta com aviários, circuito de trilhas e educação ambiental. Novidade na Av. José Jorge Vieira, no Aquiraz.

Agro

Termina neste sábado, 7, no Centro de Eventos a programação da PECNordeste, maior feira do agro do Norte-Nordeste. Três dias contaram com várias presenças ilustres, como Cid Gomes (PSB) e Roberto Cláudio (União).

Horizontais_

O Cineteatro São Luiz apresenta neste domingo, 18h, Armandinho Macêdo Trio, trazendo a Fortaleza o grande mestre do trio elétrico e da guitarra baiana. Parceiro do cearense Fausto Nilo. Ingressos no Sympla. /// Câmara Municipal fará sessão solene próxima segunda-feira, 9, em homenagem aos 90 anos do Colégio Farias Brito.