Michelle e Valdemar lançam Priscila Costa para o Senado em 2026

Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa participou de jantar do PL Mulher em Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) comandou nesta quinta-feira, 5, jantar em Brasília para lideranças do PL Mulher. Na ocasião, Michelle e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, lançaram o nome da vereadora Priscila Costa (PL) como possível candidata do partido ao Senado Federal pelo Ceará em 2026.

“Estou aqui com a Priscila, vereadora mais votada no Estado do Ceará, e quero dizer para todos vocês meus amigos, que a Priscila tem tudo para se eleger senadora. Nós temos chance de termos dois candidatos lá”, disse Valdemar. “A Priscila tem apoio da presidente Michelle. Consequente, vai ter o apoio do presidente Bolsonaro também”, continua.

O presidente do PL destaca, no entanto, que a questão ainda será decidida pelo comando do partido no Ceará. “Eles têm que fazer o entendimento para ver o que é melhor para o Estado”, afirma. Até então, único nome levantado pelo partido localmente é o do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL) e candidato ao Senado.



A entrada de peso de Michelle na equação, no entanto, acaba sendo fator novo que pode "embaralhar" o cenário. O apoio foi reforçado pela própria ex-primeira-dama em publicação nas redes sociais. Em foto publicada no Instagram, Michelle aparece ao lado de Priscila e com a frase "2026 é logo ali".