A articulação por trás da foto com Camilo, Cid e Elmano

A pós semanas de noticiário mais movimentado pela oposição, a cúpula do grupo que governa o Ceará deu mostra de força no último sábado, 7, em reunião "de peso" com principais lideranças do bloco. Em foto que ganhou ampla repercussão, estiveram juntos no Palácio da Abolição o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o prefeito Evandro Leitão (PT) e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Ainda que poucos detalhes tenham virado públicos, a informação entre aliados é de que todos os presentes reforçaram consenso pela reeleição de Elmano na eleição de 2026. Na ocasião, Cid também reafirmou compromisso com o deputado Júnior Mano (PSB) de apoiá-lo na disputa para o Senado.

Fechados

De um jeito ou de outro, a foto do encontro acabou dando mostra de união das lideranças - algo esperado após a recente entrada de Ciro Gomes (PDT) nas articulações da oposição - e foi bem recebida por aliados.

Moral

A presença de Chagas Vieira na reunião deste sábado também reavivou rumores sobre possível entrada do secretário na chapa governista para 2026. Ele é cotado tanto para o Senado quanto para a vaga de vice-governador.

SOS Santa Casa

A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza lançou na última semana nova campanha de arrecadação para financiar atendimentos da entidade, que caminha para o colapso. Doações podem ser feitas em http://santacasace.org.br.

SUS

Além de doações, a entidade também luta para garantir maior apoio do Estado no custeio dos serviços. Atualmente, repasses via SUS representam 77% da receita, mas valores estão defasados há cerca de vinte anos.

Nova direção

Liderada por Eliézer Rodrigues (presidente) e Márcia Catunda (vice-presidente), a chapa "ACI a de 100" foi eleita na última sexta-feira para a direção da Associação Cearense de Imprensa (ACI), triênio 2025-2028.

Magistério

Advogado e integrante do Conselho de Leitores do O POVO, o professor Nestor Santiago defende às 8h30min desta segunda-feira, 9, memorial na Faculdade de Direito da UFCpara a promoção a professor titular da instituição.

Ato de RC pode ficar para julho

Pode ficar para a primeira quinzena de julho evento em Fortaleza que irá oficializar a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio, recentemente desfiliado do PDT, ao União Brasil. Inicialmente, a data pensada para o ato seria no dia 12 deste mês.

Agenda

O fechamento da data, no entanto, depende da agenda de lideranças nacionais do União Brasil, que tem presença praticamente garantida no evento. Filiação do ex-prefeito foi confirmada na semana passada.

Ilustres

A ideia do União é que participem do evento o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (BA) e o pré-candidato à Presidência da República, governador Ronaldo Caiado (GO).

Horizontais_

Vem aí a Conferência da Cidade de Fortaleza, marcada para 27 e 28 de junho na Alece. /// O evento quer debater projetos e soluções participativas para a cidade e é tocado pelo secretário do Ipplan Fortaleza, Artur Bruno (PT). /// Conferência ocorre após uma série de cinco pré-encontros realizados em bairros de Fortaleza.