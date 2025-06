Incógnita: A segunda vaga da oposição para o Senado

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa, vereadora do PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) surpreendeu lideranças locais da oposição ao lançar, durante evento do PL Mulher em Brasília, a vereadora Priscila Costa (PL) como pré-candidata à segunda vaga do Senado Federal pelo Ceará em 2026. Até então, a única tese defendida dentro do partido era pela indicação do deputado Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), para o cargo. A segunda vaga da chapa para senador, por sua vez, vinha sendo pensada como forma de atrair grupos políticos que estão hoje na base do governo Elmano de Freitas (PT). Entre a oposição, há sentimento claro de que o excesso de pré-candidatos ao Senado pelo governismo pode estimular dissidências para o bloco liderado pelo PL e União Brasil de olho em 2026.

Candidato

O uso estratégico do espaço seria especialmente verdade caso seja confirmada candidatura de Roberto Cláudio como nome da oposição para o Abolição. No passado, RC já costurou alianças com o PSD e outras siglas contra a base.

Novo cenário

A entrada de Priscila na equação, no entanto, pode atrapalhar planos de RC. Com perspectiva real até de Michelle vir a representar a direita na disputa presidencial, quem no PL iria querer bater de frente com a ex-primeira-dama?

PV ON

A Prefeitura de Fortaleza assinou ontem acordo com o MPCE se comprometendo a efetivar, até 30 de setembro, o sistema de reconhecimento facial do estádio Presidente Vargas. Nova lei federal impõe a exigência de biometria.

Parceria

Governo do Ceará e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) firmaram parceria para ações estruturantes do Programa Moda Avante, que visa impulsionar inovação e qualificação no setor de moda do Estado.

Moda

Desde o início de junho, programa já promove workshops de mapeamento e qualificação de demanda nos municípios de Aracoiaba e Barreira, polos de produção de jeans. Os investimentos chegam a R$ 330 mil.

Em caixa

A sede da Fecomercio em Fortaleza recebe às 9h desta quarta-feira, 11, palestra de Vivian Sesto, sócia da XP Inc. e head comercial da XP Empresas, com tema "Estratégias para uma gestão de caixa de negócios mais eficiente".

Oposição convida Aldigueri

A oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece realiza nova rodada de seus "cafés da manhã" nesta terça-feira, 10. Desta vez, o grupo convidou o próprio presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), para a conversa.

Legislativo

Tempo com Aldigueri foi requisitado pelo grupo, mas não envolve pauta política. Segundo Sargento Reginauro (União), o grupo quer discutir questões internas, como audiências e requerimentos que não estariam sendo pautados.

Inscrições

Deve entrar em pauta também queixas da oposição com relação à plataforma de inscrição para discursos no Legislativo. Deputados dizem ter dificuldade em acessar o sistema, que fica "lotado" em centésimos de segundo.

Horizontais_

Começa amanhã e segue até sexta no Campus do Pici o Fórum Regional de Doenças Tropicais Negligenciadas. /// Coordenação do professor Roberto da Justa, da Faculdade de Medicina da UFC, reunindo 250 participantes, dos estados nordestinos. /// Em pauta, vigilância, prevenção e combate a essas doenças.