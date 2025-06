"Candidato para ganhar, que faz tremer a base, não é o RC, é o Ciro", diz Jaziel

Foto: Divulgação/Bruno Spada/Câmara dos Deputados Jaziel Pereira esteve na Alece nesta terça-feira, 10

O deputado federal Jaziel Pereira (PL) defendeu nesta terça-feira, 10, que o bloco da oposição no Ceará seja representado na eleição de 2026 pelo ex-ministro Ciro Gomes (PL), recentemente em rota de aproximação com bolsonaristas no cenário local e nacional.

“O Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza, outro nome cotado para disputar o Governo do Estado) pode ir? Pode ir. Agora, para ganhar a eleição, de você ver que faz tremer a base, não é o Roberto, é o Ciro. E o Roberto sabe disso, o Ciro sabe disso”, diz Jaziel, que participou de encontro da oposição nesta terça-feira, 10, na Alece.

Na entrevista, Jaziel também defendeu Ciro de críticas de outros políticos de direita, como o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a deputada Bia Kicis (PL-DF) contra a aproximação com o pedetista. “As pessoas que não são daqui não podem falar com tanta segurança, porque o tabuleiro daqui fica aqui, o xadrez é aqui”, afirma.

“O Ciro esteve muito tempo do outro lado, fomos opositores, em ideias e em um bocado de coisa. Mas ele sinaliza agora dizendo que está arrependido de como ele fez e, com a cabeça como a do Ciro, inteligente, provado, muito bem aceito no Ceará. Qual outro nome nós temos para lançar e dizer ‘é para ganhar a eleição’?”, questiona Jaziel.

“O Ciro foi um Ciro, agora é outro Ciro. Se o homem se arrependeu e quer mudar, tem chance. Aquele que se arrepende e confessa, tem misericórdia”, continua o deputado. Presente no momento da entrevista, a esposa de Jaziel, deputada Dra. Silvana (PL), também fez elogios a Ciro, a quem ela chama de “grande líder”. (com informações de Camila Maia - Especial para O POVO)