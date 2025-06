Ciro Gomes ainda continua no páreo para o Governo do Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.05.2025: .Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará Foto: /Daniel Galber Especial para O POVO)

Evento com Jair Bolsonaro (PL) no final de maio acabou “afunilando” para Roberto Cláudio (em vias de se filiar ao União) e Eduardo Girão (Novo) os possíveis nomes da oposição para a disputa pelo Governo do Estado no Ceará.

Lideranças da oposição, no entanto, destacam que o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) ainda não seria “carta fora do baralho” para a disputa. Em conversa com a coluna, políticos tanto do União quanto do PDT ainda listam Ciro como possível candidato.

“Quem estiver melhor na época da eleição será o candidato”, destaca uma liderança do União. Além de Ciro, RC e Girão, estariam no páreo também Capitão Wagner (União) e Moses Rodrigues (União). A questão, no entanto, deve ser definida apenas no ano que vem, com base em pesquisas eleitorais e diálogo entre partidos da oposição.

Nesta quarta-feira, 11, o deputado federal Dr. Jaziel (PL) inclusive fez defesa aberta da candidatura de Ciro, destacando ele mais competitivo. “O Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza, outro nome cotado para disputar o Governo do Estado) pode ir? Pode ir. Agora, para ganhar a eleição, de você ver que faz tremer a base, não é o Roberto, é o Ciro”, diz.