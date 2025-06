Evandro se reúne com Cid no Paço Municipal e mostra obras na região

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Cid e Evandro visitaram obras da gestão no entorno do Paço Municipal

O senador Cid Gomes (PSB) participou nesta quinta-feira, 12, de reunião com Evandro Leitão (PT) no gabinete do prefeito, localizado no Centro de Fortaleza.

Depois do encontro, os dois visitaram obras da gestão na região, como reformas do prédio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e no bosque do Paço Municipal.

Participaram da visita de Cid o deputado estadual Salmito Filho (PSB) e Manoel Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).