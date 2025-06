Lei reconhece relevância da chegadinha para a cultura do Ceará

Foto: Camila De Almeida/O POVO Ritual de venda da chegadinha também é destacada em lei sancionada no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou nesta quarta-feira, 11, lei aprovada pela Assembleia Legislativa que reconhece a chegadinha – alimento tradicional feito a base de água, farinha de trigo, goma e açúcar – para a cultura do Ceará.

Na lei, são destacados tanto os ingredientes da chegadinha tradicional quanto o "ritual" de comércio do alimento, "vendido no final de tarde pelas ruas, por vendedores portando um triângulo nas mãos e nas costas o tabor metálico responsável por preservar a mercadoria”.

“Como som da rua, a passagem do vendedor de chegadinha traduz um costume não apenas gastronômico da nossa região, mas que transcende para um processo comunicativo que se dá no contexto urbano e compreende uma tradição regionalmente enraizada em nosso estado”, justifica o deputado Guilherme Bismarck (PSB), autor do projeto de lei.

“O que se busca é o reconhecimento legislativo simbólico da referência histórica e cultural local de bens, vivências e experiências, com base no conjunto de valores comunitários, como mero estímulo à proteção conjunta do patrimônio histórico e cultural entre os Poderes Públicos e a comunidade, razão pela qual não se está ferindo a competência indicada ao Governador do Estado pela Constituição Estadual”, continua.