Guimarães reafirma candidatura ao Senado: "Nós temos o direito"

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO José Guimarães (PT)

Uma das principais lideranças do PT Ceará, o deputado José Guimarães (PT) reforçou neste sábado, 14, manter sua pré-candidatura ao Senado em 2026. Em evento com o governador Elmano de Freitas (PT) em Quixadá, o líder do governo Lula na Câmara Federal destacou já ter recuado da pretensão antes a pedido de Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB), mas rejeitou qualquer tipo de "veto" na discussão.

"Eu nunca coloquei projeto pessoal à frente do projeto coletivo. Todas as vezes que o Camilo me chamou, que o Cid me chamou, 'Guimarães, recua', eu recuei, porque é um projeto coletivo. Mas nós temos o direito, e quero dizer aqui para a imprensa presente: na hora que o PT for decidir, eu vou sim, porque me considero preparado, colocar meu nome", disse.

A fala ocorre após o senador Cid Gomes (PSB) dizer que considera "razoável" que outras siglas tenham espaço na chapa governista. "Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados".

"Direito"

"É claro que eu não vou deixar de considerar o papel do Elmano, do Camilo, dos nossos aliados. Mas por que que não pode? Pode sim. E chegou a hora do PT também exercer o papel decisivo", reafirma Guimarães.

PT-CE

Acompanhada por Elmano e diversas lideranças petistas, a fala de José Guimarães ocorreu durante evento realizado em Quixadá de apoio à reeleição de Antônio Filho – o Conin – como presidente do PT Ceará.

Novo foco

O deputado Eunício Oliveira (MDB) entrará nesta segunda-feira, 16, em licença não-remunerada de até quatro meses como foco em trabalhar por sua pré-candidatura ao Senado. Com isso, assume o suplente Nelinho (MDB).

Foto: FÁBIO LIMA Halleluya 2024

Halleluya

O presidente Lula (PT) sancionou na última semana lei que inclui o Festival Halleluya, maior festival de música católica da América Latina, no Calendário Turístico Oficial do Brasil. Proposta do deputado Danilo Forte (União).

ABRH

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-CE) realiza no próximo dia 26 de junho, no Alice's Buffet, nova edição do Prêmio Ser Humano, que que celebra boas práticas em gestão de pessoas e responsabilidade social.

Federação atrapalha Ciro

Frustrada a tentativa de fusão do PSDB com o Podemos, a cúpula tucana no plano nacional agora estuda outras saídas para o partido em 2026, vislumbrando até participar da federação em construção entre MDB e Republicanos.

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes durante reunião com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará

Legenda

Caso confirmada, a aproximação entre PSDB e MDB diminuiria ainda mais as opções de Ciro Gomes (PDT) para uma possível candidatura à Presidência em 2026. Hoje, Ciro parece não contar com legenda dentro do PDT.

Lá e cá

A possível federação entre tucanos e emedebistas, no entanto, dificultaria uma possível candidatura de Ciro inclusive ao Governo do Ceará, algo que ainda não é completamente descartado por lideranças da oposição.

Violência



Moradores do entorno do túnel Beni Veras, que cruza a Via Expressa na altura da Varjota, reclamam de diversos casos recentes de violência e violação do sossego na região. /// São muitos os casos de assaltos ou de festas que ocorrem pela madrugada. Reclamações feitas ao poder público acabam não trazendo qualquer efeito.