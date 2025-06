Após pedido de deputados, André Fernandes assume comando do PL-CE em agosto

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado André Fernandes (PL) assumirá, a partir de agosto, o comando do PL no Ceará. Segundo a coluna apurou, a mudança ocorre após pedido de parlamentares do partido junto ao comando nacional da sigla e teve aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

André assume espaço que vinha sendo comandado até então pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL), que chegou a ser alvo de críticas de correligionários. Com a mudança, o deputado irá coordenar o partido para a eleição de 2026.

"André foi o deputado federal mais votado e por muito pouco não foi eleito prefeito de Fortaleza. É natural que ele tenha legitimidade pra assumir comando do PL. Deputado Carmelo teve um trabalho importante de organização partidária, algo que o PL precisa dar continuidade", afirma a vereadora e suplente de deputada federal Priscila Costa (PL).

Transição

A “transição” entre gestões de Carmelo e André deve ocorrer ao longo do mês de julho. A mudança foi comunicada a Carmelo Neto pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) durante passagem de Bolsonaro e outras lideranças do PL pelo Ceará no final de maio.

“Foi um processo natural, Tendo em vista que o André é a principal liderança de oposição do nosso estado e tem um capital político monstruoso, portanto, nada mais do que justo e natural assumir o comando do diretório do PL”, diz o vereador Julierme Sena (PL).



"Os federais preferem o André", afirma ainda a deputada estadual Dra. Silvana (PL), esposa do deputado federal Dr. Jaziel (PL). Segundo ela, mudança segue decisão interna da sigla e ocorre de forma "muito pacífica".