Elmano se reúne com BNDES e acerta R$ 126 milhões para obra do Metrofor

Foto: Lucas Almeida/Casa Civil/Governo do Ceará Apoio foi fechado em reunião entre Elmano e Aloizio Mercadante em São Paulo

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu na última segunda-feira, 16, em São Paulo com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Na ocasião, o petista fechou novos investimentos em R$ 360 milhões para obras e projetos em saneamento, abastecimento e infraestrutura do Estado.

Entre as ações destacadas pelo Governo do Estado, está a liberação de até R$ 150 milhões para acelerar as obras de implementação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. “Uma obra que sabemos da necessidade para a nossa população”, afirma o governador.

Além do Metrofor, reunião também fechou parcerias em R$ 126 milhões para a recuperação do interceptador de esgoto da Beira Mar, assim como outro em R$ 60 milhões para uma adutora para fornecimento de água em Maracanaú e Maranguape. Por fim, foi garantido também financiamento de R$ 25 milhões para ampliação da rede de esgoto de Crateús.

“Gostaria muito de agradecer ao BNDES e ao presidente Lula pela acolhida aos nossos projetos. Seguiremos sem parar para entregar o que o nosso povo merece”, destacou Elmano de Freitas.

Secretário da Infraestrutura, Hélio Winston agradeceu o apoio da União para o desenvolvimento cearense. “Muito feliz de conseguir mais investimentos para a mobilidade urbana, mais especificamente para a Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Seguimos trabalhando e avançando em prol do povo cearense”.