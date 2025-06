Wagner desmente rumores de aliança entre União e PT no Ceará: "Fica na oposição"

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.05.2025: Capitão Wagner. Reunião da oposição com Roberto Cláudio e Capitão Wagner. . (Foto: Daniel Galber/ESPECIAL PARA O POVO)

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado Capitão Wagner negou nesta terça-feira, 17, a existência de chance de aproximação entre o partido e o PT para a eleição de 2026 no Estado. Em nota, o ex-deputado disse ter conversado com o presidente nacional da sigla, Antônio de Rueda, e reafirmado a posição do partido.

“Tenho mantido contato frequente com o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda - inclusive nos falamos nesta terça-feira - que reafirmou de forma clara e inequívoca: o União segue na posição de oposição tanto no âmbito federal quanto no estadual. Esse é também o entendimento da Federação União Progressista, da qual o partido faz parte”, diz.

A manifestação surge após circularem nos bastidores rumores sobre uma possível aproximação entre o partido e o bloco governista cearense. Segundo uma informação já desmentida por Wagner, o partido teria fechado nacionalmente acordo para lançar Moses Rodrigues (União) como candidato ao Senado dentro da chapa da base aliada.

Os rumores ocorrem poucos dias após o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT) admitirem tentativas de diálogo com a sigla, que integra formalmente o governo Lula (PT). Apesar de o comando do União no Ceará estar hoje com a oposição, o partido também possui uma série de filiados que integram a base de governos do PT.

“No Ceará, o nosso alinhamento é com a defesa de uma gestão pública eficiente, transparente e que combata com seriedade os problemas que mais afligem os cearenses, como a insegurança, o caos na saúde e o avanço das facções criminosas. Continuaremos firmes no nosso papel fiscalizador e propositivo, combatendo os equívocos do atual governo estadual, que, infelizmente, prefere discursos à ação”, diz Wagner.