Valim critica retorno de catracas em Caucaia: "Mais um duro golpe"

Foto: Samuel Setubal ESTUDO deve embasar melhorarias no serviço

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), criticou nesta quarta-feira, 18, decisão do governo Naumi Amorim (PSD) de instalar catracas livres de cobrança em ônibus do município. A medida foi anunciada como parte de um estudo para dar “mais transparência aos custos operacionais” do Bora de Graça, programa de tarifa zero do município.

“Assim como a população de Caucaia, recebi com apreensão e tristeza o retorno das catracas nos ônibus do Bora de Graça. É mais um duro golpe da atual gestão contra aqueles que mais precisam, assim como fizeram com a redução no número de ônibus”, diz Valim, responsável pela implementação inicial do passe livre em 2021.

Em vídeo divulgado nesta semana, o secretário de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) de Caucaia, Carlos Eduardo, destacou que programa funciona hoje sem coleta de dados, o que prejudicaria planos futuros de aprimorar o serviço. Valim, no entanto, questiona o argumento e classifica a novidade como “retrocesso”.

“A desculpa da coleta de dados do número de passageiros não se justifica, pois o pagamento por parte da prefeitura é feito pelo quilômetro rodado, não pela quantidade de pessoas. A atual gestão não apontou também o fim do prazo da tal coleta, assim como não garantiu a retirada novamente das catracas após o prazo”, continua o ex-prefeito.