Oposição recebe ex-vice-prefeito Gaudêncio em novo café na Alece

Foto: Divulgação Gaudêncio Lucena participa de nova edição do Café da Oposição

A oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira, 24, nova edição do seu “Café da Oposição”, que reúne parlamentares de olho em “alinhar” uma atuação conjunta do grupo no Estado.

Desta vez, o encontro ocorre no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT) e recebe o ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena. Atualmente filiado ao PL, Gaudêncio foi vice do primeiro governo Roberto Cláudio, à época como indicado de Eunício Oliveira (MDB) na chapa.

Em 2016, no entanto, Gaudêncio rompeu com RC e acabou sendo candidato a vice na chapa de Capitão Wagner (União) pela Prefeitura de Fortaleza.