Câmara aprova lei que estrutura o Programa Girassol e cria "sobreaviso" na Defesa Civil

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-05-2025: Prefeitura entrega 785 carteirinhas de identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ginasio Paulo Sarasate. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta terça-feira, 24, uma série de mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT). Entre elas, está projeto de lei que cria até seis cargos para a estruturação e execução do Programa Girassol, ação de assistência da Prefeitura voltada para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Esses cargos serão destinados exclusivamente à operacionalização e à gestão do Programa Girassol, especialmente nas unidades denominadas Espaços Girassol, cuja primeira implantação ocorrerá no Centro de Diagnóstico do Espaço Girassol, instalado na Policlínica Dr. Eloy da Costa Filho, com perspectiva de expansão para as demais Regionais de Fortaleza”, justifica o prefeito Evandro Leitão.

Segundo o texto, serão criados seis cargos para o programa, incluindo um de direção-geral remunerado em R$ 12,8 mil. A ação, no entanto, não gera aumento de despesa pois também extingue outros 32 cargos da gestão. “É um projeto muito bem feito, capitaneado pela primeira-dama Cristiane Leitão”, diz o líder do governo, Bruno Mesquita (PSD).

“É um projeto inclusive que já defendemos desde a gestão passada, inclusive uma das coisas que fez eu romper com o ex-prefeito Sarto foi o não cumprimento dessa promessa. E, quando fui ao prefeito Evandro, uma das minhas bandeiras e colocações foi a colocada em prática desse projeto, que estamos fazendo agora”, afirma.

Defesa Civil terá estado de “sobreaviso” para eventuais emergências

Outro projeto aprovado nesta terça-feira envolve a criação de um estado de “sobreaviso” para funcionários da Defesa Civil de Fortaleza. Neste sentido, está previsto pagamento de um terço sobre hora de trabalho para que os funcionários fiquem de "sobreaviso", podendo ser convocados com urgência no caso de emergências, como deslizamentos ou enchentes.

“Eles vão ser remunerados por isso, mas vão estar de sobreaviso para poder vir rapidamente e dar ajuda que o município precisar”, explica Bruno Mesquita.