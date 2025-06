Professores municipais fazem paralisação e "arraiá" na Câmara Municipal

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-04-2024: o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), em conjunto com outras entidades representativas de servidores públicos, realiza uma marcha em prol dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação municipal da Praça Joaquin Távora até a Alece. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Professores da Rede Municipal de Educação estiveram em ato de manifestação nesta terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Fortaleza. A ocasião foi promovida pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza (Sindiute) e, entre as pautas, eles reivindicam pagamento de anuênio e licença-prêmio.

Conforme a presidente do Sindiute, Ana Cristina Guilherme, a Educação de Fortaleza enfrenta uma série de questões prejudiciais à categoria, como a imposição da jornada de trabalho 6x1 para professores, além da falta de itens básicos para os alunos da rede pública. A presidente afirma que para os 260 mil alunos só foram disponibilizados 18 mil fardamentos, comprados ainda na gestão passada.

“É lamentável a gestão do secretário Idilvan Alencar e do prefeito Evandro nesses seis primeiros meses. Nós estamos aqui para dizer para os vereadores que nós queremos os nossos direitos, porque nós lutamos uma escola pública de qualidade”, afirmou a líder do sindicato.

Os manifestantes também cobraram o atraso de matérias legislativas na Casa de interesse da categoria. Conforme a presidente, a redução de carga horária para professores em efetivo exercício não chegou a ser enviada pela gestão atual. A proposta de valorização para agentes administrativos, por sua vez, passaram a tramitar na CMFor ainda nesta manhã.

Uma comissão com os vereadores foi formada para analisar as demandas dos servidores, com os parlamentares Gabriel Aguiar (PSOL), Dr. Vicente (PT) e Adriana Almeida (PT). O grupo ficou responsável por fazer levar as demandas para a Secretaria Municipal de Educação (SME) e para o Governo Municipal.

Além dos encaminhamentos, o Sindiute deverá formalizar uma ação judicial contra o projeto “Sabadão da Equidade”, o qual teve aprovação de lei para remunerar com bolsas a quem lecionar aulas aos sábados. A medida é vista como uma “fraude” para evitar o pagamento de 13º salário e férias sobre essas horas extras, um direito trabalhista. O sindicato pretende judicializar essa questão, embora a mensagem já tenha sido aprovada na Câmara

por Camila Maia - Especial para O POVO