Deputados pastores trocam ataques na Alece: "Você está perdendo crentes"

Foto: Dário Gabriel/Paulo Rocha/Assembleia Legislativa Alcides Fernandes e Apóstolo Luiz Henrique já protagonizaram outros embates na Casa

Ambos líderes de congregações evangélicas, os deputados pastor Alcides Fernandes (PL) e Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) voltaram a trocar ataques por conta de divergências ideológicas na sessão desta quarta-feira, 25, da Alece.

A discussão começou após Luiz Henrique defender um projeto de sua autoria criando o programa “Paz nas Comunidades”, que permitiria parcerias entre Estado e igrejas para o combate à violência em regiões vulneráveis. Na fala, o deputado criticou indiretamente religiosos que estariam combatendo esse tipo de ação em prol de ideologias políticas.

“As pessoas gostam de apontar. Dizer logo que é de esquerda, que é de direita. Eu sou cristão e acredito que a prioridade deva ser buscar transformação para a vida das pessoas”, enfatizou. Alcides “vestiu a carapuça” e subiu à tribuna da Alece logo depois para rebater o colega, o acusando de tentar “gravar videozinhos para suas redes sociais”.

“O Apóstolo só vez por outra aparece aqui, é uma raridade ele aparecer. É um deputado fantasma. Aí quando ele aparece, é para simplesmente gravar videozinho para jogar nas redes e é sempre a mesma coisa, defendendo o governo e atacando a gente, atacando as igrejas. Atacando aquelas pessoas que não votaram e não fizeram o L”, rebateu Alcides.

No discurso, o deputado do PL critica alinhamento do deputado com governos do PT no Ceará, que ele associa a questões como “liberação do aborto e das drogas”. “É por essa razão que todos os dias você está perdendo crentes na sua igreja, enquanto as igrejas estão crescendo. Então se converta, mude de vida”, disse o deputado, que afirmou ainda ter “orgulho” de ser pai do deputado André Fernandes (PL) e apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

A fala teve direito a “tréplica” na tribuna por Luiz Henrique, que se incomodou com a acusação de uso das redes sociais para ataques pessoais. “Você e seu filho que pegaram essa onda aí de fake news, de esculhambar os outros. Quem gosta de gravar video esculhambando os outros para postar é o senhor”, disse.

“Você está é com um amargor da derrota do seu filho até hoje na boca. Sabe por quê? Porque você me esculhambou, em vez de pedir minha ajuda. Mas vocês são orgulhosos, para destruir a reputação dos outros não medem esforços. E minha igreja está crescendo a cada dia, em quantidade e qualidade”, rebateu ainda Luiz Henrique.