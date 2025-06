Auxílio-saúde da Alece já custa quase meio milhão por mês

C om nova leva de benefícios liberada na semana passada, a conta do auxílio-saúde criado em fevereiro pela Alece já chega a R$ 448,6 mil por mês só com o novo bônus. O valor corresponde a 15% da remuneração dos deputados estaduais e deve ser requerido formalmente por cada interessado. O dado tem como base levantamento da Vertical no Portal da Transparência da Alece, que já mostra 52 deputados em exercício - incluindo parlamentares licenciados - e 34 aposentados recebendo o auxílio. Somando o valor geral já depositado em junho, de cerca de R$ 5,2 mil para cada beneficiário, a conta do novo penduricalho já chega a R$ 5,38 milhões por ano. Diversos aposentados e pensionistas da Casa, no entanto, ainda não fizeram requerimento oficial do auxílio.

Novas adesões

A "atualização" ocorre após os deputados Acrísio Sena (PT), Guilherme Sampaio (PT) e Lucílvio Girão (PSD) e os ex-deputados José Sarto (PDT) e Moésio Loiola (PSD) entrarem na lista dos beneficiários da verba.

Novo quadro

Com a nova leva, Renato Roseno (Psol) passou a ser o único deputado do Ceará a abrir mão do benefício. Entre aposentados, recebem o bônus políticos com outros mandatos, como Cid Gomes (PSB) e José Guimarães (PT)

Isonomia

Deputados têm defendido o "bônus" destacando que benefícios semelhantes já são concedidos no Judiciário e Tribunais de Contas. Projeto é de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Célio protesta

O deputado Célio Studart (PSD) protestou contra decisão do Conselho de Ética da CMFor em arquivar representações, uma delas de sua autoria, contra Inspetor Alberto (PL) por vídeo onde ele pratica maus tratos contra um porco.

"Desrespeito"

Ele contesta sobretudo um dos pontos do relator do caso, de que parte dos autores não comprovou residência em Fortaleza. "Compreendo o corporativismo (...) mas não posso aceitar justificativa tão frágil, desrespeitosa".

Caso Alberto

"Se fazem isso com uma denúncia de um deputado, votado por mais de 100 mil fortalezenses e ex-vereador, fico imaginando com preocupação o grau de desprezo que podem vir a demonstrar diante de denúncias de cidadãos", diz.

Lula, Guimarães e a bancada

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, José Guimarães (PT) realizou no último fim de semana nova leva de eventos pela reeleição de Conin no PT-CE. Na ocasião, comentou dificuldades recentes em votações e falou sobre a bancada do Ceará.

Desejo

"Às vezes fico pensando, 'como seria bom se o PT tivesse pelo menos a metade dos deputados federais do Ceará, para nos ajudar'. Nós só temos três, e às vezes é difícil, chega na eleição e nem todo mundo atende nossos anseios".

Federação

Neste sentido, Guimarães diz defender ampliar a Federação entre PT, PCdoB e PV, convidando partidos como PDT, PSB e Psol. "Porque a direita lança, se mobiliza, e a gente não pode ficar parado, tem que unir forças", diz.

Horizontais_

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Ceará (SBOT-CE) recebe hoje, às 17h, homenagem na Alece por seus 60 anos de existência. Iniciativa de Heitor Férrer (União). /// Sinduscon lança hoje, em live marcada para às 16h, detalhes do Prêmio da Construção 2025, com destaques do setor.