Naumi anuncia exoneração de marido de Carla Zambelli da Prefeitura de Caucaia

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Convenção partidária que confirmou Coronel Aginaldo (PL) como candidato ao cargo de prefeito de Caucaia. A deputada federal Carla Zambelli (PL), esposa de Aginaldo, esteve presente

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou nesta segunda-feira, 30, ter exonerado o secretário de Segurança Pública do Município, Coronel Aginaldo (PL), marido da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Segundo afirma o prefeito, o pedido foi feito pelo próprio secretário.

"Amigos, informo a todos que o coronel Aginaldo pediu exoneração do cargo de secretário municipal de Segurança Púbica, e sua saída está sendo publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial", diz o prefeito em anúncio nas redes.

"Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia", continua.

Candidato a prefeito de Caucaia em 2024, Coronel Aginaldo acabou apoiando Naumi no segundo turno da disputa contra Waldemir Catanho (PT). No início da gestão, foi indicado Secretário da Segurança Pública da gestão. No mês passado, ele pediu afastamento do cargo, em licença que acabaria nesta terça-feira, 1º.

A saída ocorreu dias antes da esposa do deputado, a deputada Carla Zambelli, deixar o Brasil alegando ser vítima de "perseguição política" pelo Judiciário brasileiro.

