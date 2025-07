Acilon fecha acordo com Júnior Mano e grupo do ex-prefeito vai migrar ao PSB

Foto: Divulgação Deputado se reuniu com ex-prefeito na última semana

O ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido), fechou nesta semana acordo com o deputado Júnior Mano (PSB) para migrar com o seu bloco para o PSB de olho nas eleições de 2026. Grupo de Acilon inclui diversos prefeitos em exercício no Ceará, como o Bruno Gonçalves (PRD), de Aquiraz, e Dr. Júnior (PRD), de Eusébio, entre outros.

Pré-candidato a deputado federal, Acilon deve “herdar” em 2026 parte dos colégios eleitorais de Júnior Mano, que não deve disputar reeleição pois é pré-candidato a senador. As filiações devem ocorrer na segunda quinzena de setembro deste ano.

Levando pelo menos cinco prefeitos para o PSB, o acordo fortalece a pré-candidatura de Mano ao Senado Federal. O fato de a negociação também envolver bases eleitorais do deputado do PSB também sinaliza que ele dificilmente deve desistir da pretensão pela vaga na Câmara Alta, posição das mais disputadas na base de Elmano de Freitas (PT).

Em entrevista em fevereiro deste ano ao Jogo Político, o prefeito Dr. Júnior chegou a afirmar que o grupo de Acilon enxergava "com muito bons olhos" a tese de candidatura de Júnior Mano a senador. A pré-candidatura do deputado foi lançado pelo próprio atual titular da vaga, Cid Gomes (PSB), que afirma não ter interesse de disputar reeleição.